正妹虧空公司賠鉅款 癡情男拿100萬當聘金泡湯了

2018年07月01日 09:20 中時電子報 呂承哲

一名28歲長相姣好的陳姓女子在一間金屬加工公司擔任採購，竟將公司訂購的黃銅變賣獲利107萬餘元，事發後，公司向陳女和解求償150萬元，一名愛慕陳女的男同事拿出100萬元打算「英雄救美」，陳女承諾只要完事就嫁給對方，但陳女自籌不出50萬元，最後與公司和解破局，陳女遭判刑，男同事也無法抱得美人歸。

陳女2015年3月至10月間，在這家公司任職，任職一個月，陳女就以妹妹過世做為藉口請喪假，老闆打到陳女家中關切，未料陳父竟回陳女「她根本沒有妹妹」，老闆知道被騙，但原諒陳女。同年6月，陳女欠債竟以公司名義向上游廠商訂購9千多公斤黃銅，再委託不知情的司機將黃銅載到回收廠變賣，獲利107萬餘元，直到上游廠商到公司請款，事件因此曝光。

事發後，公司願意以150萬元與陳女和解，一名愛慕陳女的男同事氣拿出100萬元，只要幫助陳女和解，陳女就答應嫁給他，只是最後離門檻還差50萬元，陳女自籌不成，與公司和解破局，男同事與陳女的婚約也以失敗告終。

據《自由》報導，公司提告後，新北地院審理時，陳女坦承犯行，並先清償14萬餘元。法官考量陳女巨有悔意，依背信罪判刑4月、得易科罰金12萬元；另謊請喪假部分，公司支付4天的薪水3467元，也遭提告詐欺取財罪，被判拘役30日、得易科罰金3萬元，兩案均可上訴。

(中時電子報)