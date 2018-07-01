魏國彥悲嘆：台灣退撫保障曾讓外國挖角知難而退

魏國彥今年4月才從是台大屆齡退休。(中時報系資料照片)

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中時電子報
/綜合報導
前環保署長魏國彥說，政府對退休軍公教警消所為是「背信」，更是「公然搶劫」。（擷取自魏國彥臉書）

清大榮譽教授李家同的晚景淒涼，前環保署長魏國彥深有感觸。同為自美國學成歸國任教，他以自身經驗痛批年改錯誤，政府對退休軍公教警消所為是「背信」，更是「公然搶劫」。他還說，以前面對國外挖角，政府的退撫保障讓他們知難而退，退休人員今天卻落得垂垂老矣，卻連上梁山泊都沒人肯收的地步。

魏國彥是台大地質系教授，今年4月才從屆齡退休。今(1)日他在臉書貼文批評，「年金」改革一開始就是個錯誤命題，政府對於退休軍公教警消所做的是「背信」，甚至可說是「公然搶劫」。

魏國彥回想24年前回台大任教，政府告訴他退休時能有何福利，當面對外國人挖角時，因為中華民國有工作保障和退休撫卹，所以他們知道做不到，就會知難而退。

魏國彥說，在他退休前30天的這一天，民進黨政府憑藉這「勝者全拿，其奈我何」的假民主邏輯，靠個多數暴力撕毀契約，原來說好的退休金就縮水了。

魏國彥還提到，有此前例，政府還可以再以「改革」為名，繼續縮水，繼續搶劫，把給退休人原本有的「延遲給付」當作提款機。他感嘆，「我們退休人員，垂垂老矣，手無寸鐵，連上梁山泊，宋江都不收呢！」

(中時電子報)

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