世足人物》為國效力不為錢 姆巴佩捐出場費

2018年07月01日 09:28 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

法國足壇19歲新生代好手姆巴佩（Kylian Mbappe），在16強賽個人獨進兩球，在場上活躍的模樣圈了不少粉，而他除了出色球技，還有一顆善良的心，有消息指出他把每場比賽的1.7萬英鎊（約69萬台幣）出場費，全部捐給慈善單位。

姆巴佩是繼1958年巴西「黑珍珠」比利（Pele）之後，第一位在世足賽淘汰賽階段，能夠單場進超過一球的未滿20歲選手，他從小就很欣賞葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo），房間裡貼滿C羅的海報，而C羅平時也很熱心公益，甚至為了能夠定期捐血而沒有刺青，姆巴佩跟偶像一樣，做善事不遺餘力。

根據法國媒體《隊報》，目前效力巴黎聖日耳曼的姆巴佩，為了幫助行動不變的兒童也能感受體育活動的樂趣，以及幫企業和學校提供殘疾人士便利設施的慈善機構，世足賽前就決定把出場費通通捐出去。

据法媒《队报》报道，姆巴佩决定将自己的世界杯奖金捐献给一家为住院儿童提供运动机会、为企业和学校提供残疾人士便利设施的慈善机构，他的队友们也有可能会效仿他的做法。而他这个想法，早在世界杯前就已经萌生。

消息人士透露，姆巴佩對於領薪水踢國際賽這件事沒有太大興趣，雖然他本人沒有特別回應，但是隊友烏米提提（Samuel Umtiti）說：「能夠代表國家參加世足賽是份榮譽，是美夢成真的一刻，雖然有錢可領，但我不在乎，我不是為了錢穿上國家隊球衣的。」

(中時電子報)