接掌「梅子夢工廠」今天滿月 張志雄務實面對挑戰

2018年07月01日 09:37 中時 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

信義鄉農會梅子夢工廠為新中橫公路重量級地標，堪稱偏鄉產業奇蹟。（沈揮勝攝）

以「創意行銷」著稱、在兩岸市場走紅的南信義鄉梅子夢工廠，原廠長張勝正日前退休，由副廠長張志雄升任；6月1日接手到7月1日正好滿月，面對經濟不景氣、兩岸關係凍結等不利因素，張志雄表示：「有壓力、務實面對挑戰。」

1968年在地利部落出生的張志雄，媽媽是卡社群布農族人，身上流著一半布農血統，在布農原鄉度過童年，對家鄉有著人親土親深厚情感。地利國小畢業後赴台中就讀宜寧國中部，然後再返南投讀投中普通科；警專畢業後，在新北（原台北縣）三峽、鶯歌服務5年。

1980年代後期，員警薪資低、社運抗爭多。張志雄幾經思考，覺得回家陪老爸種菜較實在。1993年在玉山腳下的沙里仙地區種青椒、番茄。

張志雄工作認真、務實，農會農事指導員們在與他接觸過程中，都留下深刻印象；於是在每年3、4月青梅採收及加工熱季時，請他過來食品加工廠（梅子夢工廠前身）幫忙。

1996年夏初，大豪雨又遇颱風，整個食品廠被摧殘得亂七八糟，他與已故副廠長辜昭傑一起默默地把廠房清理、整修恢復原狀。農會總幹事黃志輝看中他是有潛力的在地青年，請他以臨時人員身分留下繼續幫忙，並鼓勵參加農會特考。2年後，張志雄與現任企劃部主任全志堅一起在省農會通過試煉，成為正式的農會員工。

921地震後，食品加工廠化身為梅子夢工廠，張志雄在黃志輝指導下、與供銷部主任蘇志平、企劃部主任全志堅及其兄長全志明、青梅加工技師黃志超等6名有「志之士」，陪伴並見證梅子夢工廠的轉型與茁壯。

(中時 )