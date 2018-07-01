長榮航空開航27年 開了「這條新航線」來慶生

2018年07月01日 09:40 中時 黃琮淵

名符其實的「泰國王」！長榮航空開航27年，今日以開航清邁作為27歲的生日禮物，是國內唯一直航清邁的航空業者，此次一開航就是每周7班，加上既有每周28班的曼谷，每周飛泰班次增至35班，成為台泰間班次最多的航空業者。

清邁是泰國第二大城，旅遊媒體Travel+Leisure評選清邁為2017年亞洲最佳旅遊城市的第一名以及全球最佳旅遊城市的第三名，亦名列旅遊網站TripAdvisor票選為世界25大最佳旅遊地，是歐美背包客最喜愛的旅遊勝地之一，近年逐漸受到台灣民眾的青睞。

為慶祝新航線的開闢，長榮航空也在桃園國際機場舉行首航剪綵儀式，由民航局副局長方志文、觀光局副局長陳淑慧、泰國貿易經濟辦事處負代表黃麗卿、泰國觀光局台北辦事處副處長刀明、桃機總經理蕭登科總經理及長榮航空總經理孫嘉明總經理共同主持。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空持續拓展東南亞航網，台北－清邁航線早去午回的航班，除了讓旅客有充裕的時間規劃行程外，同時也配合每週82班的北美航線，拓展北美來台轉機前往泰北的客源，更加強台灣作為東南亞與北美間的轉運樞紐。

而在台北－清邁航線開闢後，長榮航空每周將有128班飛往東南亞11個城市，特別是一周將有35班飛往泰國，提供旅客多元的旅遊選擇。

泰國觀光局台北辦事處為慶賀清邁開航，特別在剪綵儀式開場，安排泰國傳統舞蹈表演，長榮航空也精心準備泰國知名香氛品牌HARNN的「東方之旅香氛蠟燭-清邁」致贈首航班旅客，讓旅客感受到滿滿的異國風情。

為慶賀清邁開航，長榮航空特別推出開航特惠價，並結合各大旅行業者，推出豐富精彩的行程，讓旅客直飛清邁輕鬆玩，以各種悠閒、慢活的方式細細品味當地文化、藝術、建築及美食的精彩饗宴。

(中時 )