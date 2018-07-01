長榮航今首航台北-清邁 每周7班

2018年07月01日 09:40 工商 王淑以

今（1）日為長榮航空（2618）開航27周年，長榮航空今日首航台北-清邁航線，每日飛航1班，以A321-200機型執行任務，每周7班，加上台北-曼谷航線，每周28班次，躍為國內航空業者飛泰國航線最多的航空公司。

為慶祝新航線的開闢，特別在桃園國際機場舉行首航剪綵儀式，由民航局副局長方志文、觀光局副局長陳淑慧、泰國貿易經濟辦事處副代表黃麗卿、泰國觀光局台北辦事處副處長刀明、桃園機場公司總經理蕭登科及長榮航空總經理孫嘉明共同主持，儀式簡單而隆重。

方志文及陳淑慧表示，政府推動新南向政策，長榮航擴展清邁航線，有利於新南向政策的執行。黃麗卿指出，台北與泰國人民互動密切，航空公司功不可沒。

泰國觀光局台北辦事處為慶賀台北－清邁直飛航線的開闢，特別在剪綵儀式開場，安排泰國傳統舞蹈表演，長榮航空也精心準備泰國知名香氛品牌HARNN的「東方之旅香氛蠟燭-清邁」致贈首航班旅客，讓旅客感受到滿滿的異國風情。

長榮航空總經理孫嘉明於致詞時指出，長榮航空持續拓展東南亞航網，台北-清邁航線開闢後，每周將有128班飛往東南亞11個城市，特別是1周將有35班飛往泰國，提供旅客多元的旅遊選擇。

台北-清邁航線早去午回的航班，也配合每周82班的北美航線，拓展北美來台轉機前往泰北的客源，更加強台灣作為東南亞與北美間的轉運樞紐。

台北-清邁航線機上配置有8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數。班機起降時間台北-清邁班次BR257，起飛時間7點25分，抵達時間10點25分。清邁-台北的班次BR258，起飛時間11點30分，抵達時間16點45分。

為慶賀台北-清邁開航，長榮航空特別推出開航特惠價，官網購買來回機票最低7,469元起(未稅)；在團體旅遊部分，長榮航空結合各大旅行業者，推出豐富精彩的行程，最低售價為22,100元起(含稅)，讓旅客直飛清邁輕鬆玩，以各種悠閒、慢活的方式細細品味當地文化、藝術、建築及美食的精彩饗宴。

清邁是位於泰北的泰國第二大城，具有深厚的文化底蘊，群山環繞的地理條件讓氣候格外舒適，生活步調和緩、悠閒、清靜，旅遊媒體Travel+Leisure評選清邁為2017年亞洲最佳旅遊城市的第一名以及全球最佳旅遊城市的第三名，亦名列旅遊網站TripAdvisor票選為世界25大最佳旅遊地，是歐美背包客最喜愛的旅遊勝地之一，近年逐漸受到台灣民眾的青睞。

(工商 )