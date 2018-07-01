綠營戴瑋姍轟文大宿舍 反被老師回「不要白上台大政治了」

2018年07月01日 09:44 中時電子報 邱文秀

台大政治系副教授彭錦鵬也在戴瑋姍臉書留言「不要白上台大政治了，業主和文大是不同的。」(戴瑋姍臉書)

戴瑋珊上節目打文大宿舍反而被葉元之問到啞口無言。

國民黨新北市長參選人侯友宜被綠營狂轟文化大學宿舍爭議，民進黨新北市議員參選人戴瑋姍上《中天》節目時，批評「大群館」有99個門牌這件事，卻反被國民黨新北市議員參選人葉元之問到「啞口無言」。臺大政治系副教授彭錦鵬也在戴瑋姍臉書留言「不要白上臺大政治了，業主和文大是不同的。」

綠營為了新北市選情，瘋狂砲打侯友宜文化大學宿舍爭議。民進黨新北市議員參選人戴瑋姍與國民黨新北市議員參選人葉元之上《中天》節目時，戴瑋姍在葉元之發言時兩度打斷，並表示她不同意葉元之對集合住宅有99個門牌的說法。戴瑋珊29日並和民進黨臺北市議員李慶鋒、陳慈慧與新北市議員參選人張錦豪召開記者會，呼籲侯友宜應捐出暴利，停止漲價且租金減半，才可照顧住宿學生。

戴瑋姍說，她以前也住學生宿舍，每個宿舍都是已經有地址後有「xx房」、「xx房」。而侯友宜是99個門牌。葉元之反問侯友宜房子是什麼時候變宿舍的?戴瑋姍說「2011年」。葉元之再反問「他的房子是什麼時候取得使用執照的?」戴瑋姍遲疑了許久似乎是用猜的說「2009」。葉元之公布答案是「1997年民國86年，所以妳不知道不要亂講」。並說民國86年取得使用執照就是一般公寓大廈，有99個門牌很正常，民國100年租給文大之前已經租給別人十幾年都沒有問題。

臉書粉絲頁「藍白拖的逆襲」分享這段影片，並問，這就是民進黨的「新生代」議員參選人?上節目搶話？功課不做？胡說八道？是妳的「前輩」們這樣教導妳？

戴瑋姍則在臉書說，侯友宜子弟兵葉元之剛剛與我在政論節目上辯論，他稱「99個門牌案」合情合理合法，卻在臉書上不小心和葉毓蘭一樣，揭發了真相。他說以前侯家宿舍是租給一般上班族，每月每戶一萬❗️但跟文大簽約後租給學生，每人每學期1萬8，一戶住四位，也就是每戶每月是3000*4人，也就是一戶收1萬2，代表現在每月每戶可多賺2千元！而且，以前侯夫婦要自己找房客，現在房客來源穩定，還可以每年調漲租金5%，似乎蠻會做生意❓

臺大政治系副教授彭錦鵬也在戴瑋姍臉書發文底下留言「不要白上臺大政治了，業主和文大是不同的。」戴瑋姍回「所以老師也認為業主和文大其中一個有問題，那是哪一個有問題呢？」彭錦鵬說「這一件事情，早就存在，查也都查過了，那一點有不法呢？沒有不法，就沒有什麼好說的了。」

網友也留言「文大租來後，一戶租給4位學生，這是文大的行為，怎麼會扯到侯太太呢？算術能力的邏輯要加強外，也要搞清楚事實再批評。」、「 雖然妳是臺大的,但也開始混濁起來和豬隊友差不多, 宿舍由文大統籌管理, 有問題的話是文大和教育部的事....物價不斷在上漲,租金黃金地斷也是在漲, 電視有請了文大學生做比較, 確實環境和租金及安全性比租在山下又便宜又安全...妳說未成年就有家產名下, 那蔡英文和陳致中 陳幸妤...好多都是...尤其是黃國昌在嬰兒未滿週歲, 就有不動產名下二棟房子...及存款....那又是什麼....; 為辯護也別太離譜...!」、「就這麼點程度要選議員?!先搞清楚自己打的....那請問多出來的兩千去哪呢?!侯友宜口袋!? 以前要自己找房客?!妳知道那邊求過於供ㄝ!!!需要找房客???看來妳不是很會做生意~~」

(中時電子報)