姚文智批柯文哲忘恩負義 他提4點揭「民進黨搭便車」真相

2018年07月01日 09:43 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

民進黨台北市長參選人姚文智日前批現任市長柯文哲「忘恩負義」，國民黨前立委孫大千今天指出，究竟是柯文哲「忘恩負義」？還是民進黨「恩將仇報」？今年年底台北市長的選舉結果，將會解開這個歷史懸案。

柯文哲上月26日表示，面對兩岸關係，「國家力量決定一切，力量不夠跟人家大聲小聲，只是被人家笑而已」。引來姚文智痛批，說這種話是忘恩負義。蔡總統執政後完成促轉條例、追討不當黨產等轉型正義，但被扭曲成藍綠都是「意識形態」，他無法諒解；此外，當總統說，希望國際社會能聯手制約、遏止大陸的霸權擴充時，柯文哲身為首都市長又說台灣力量小不能反抗，這不只是腦筋錯亂，更是忘恩負義，不知道身為台灣人的角色是什麼？

孫大千今天上午在臉書貼文指出，民進黨的政治人物總是主張，2014年若不是綠營傾力相挺，憑著柯文哲這樣的一個素人，完全不可能入主台北市政府。而柯系人馬卻相信，要不是有柯文哲擔任火車頭的角色，全力拉抬綠營的聲勢，民進黨2014年根本不可能會橫掃狂勝。

到底是誰靠了誰？誰幫了誰？孫大千認為，是民進黨搭了柯文哲的便車。從下面的幾個跡象不難得到證明：

第一，若不是因為捨不得柯文哲的政治實力，以綠營現實薄涼的性格，早八百年就把柯文哲一腳踢開，自推人選了。

第二，柯綠分手後，民進黨的市長參選人姚文智一直積弱不振，氣勢低迷。所以，在台北市，「柯大綠小」的選民結構顯而易見。

第三，蘇貞昌對姚文智避之唯恐不及，代表了柯文哲的實力，足以在台北市以外的地區形成舉足輕重的「外溢效應」。

第四，不管時代力量先前是如何的嚴厲批判羞辱柯文哲，時代力量的台北市議員候選人仍然與柯文哲保持著相當友善的關係。

(中時電子報)