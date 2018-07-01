不想被瞧不起他在紙箱上寫「眾女友」名 網：笑到快沒氣

2018年07月01日 10:15 中時電子報 戴安瑋

一名男大學畢業生為了不讓自己看起來「那麼的邊緣」，他在搬離宿舍時，在打包的7個紙箱上，分別寫著「最難忘的初戀」、「第二任女友的」、「第三任女友的」、「前女友的」、「分手時很愛哭的那一任」、「分手後和跟女生在一起的那一任」以及「現任女友的」。翻攝《Dcard》

一名大學畢業生在搬離宿舍時，不想貨運大哥瞧不起，讓自己感到「那麼的邊緣」，在打包的7個紙箱上，分別寫著「最難忘的初戀」、「第二任女友的」、「第三任女友的」、「前女友的」、「分手時很愛哭的那一任」、「分手後和跟女生在一起的那一任」以及「現任女友的」。當他把紙箱搬到樓下後，反而吸引許多人圍觀，他的高中學妹看了笑翻，將紙箱拍照並po上《Dcard》發文，吸引萬人按讚。

一名高中學妹以「學長懂玩喔」為題，將學長的行徑PO上《Dcard》並發文，表示，學長想既然要搬家了，不想被貨運大哥瞧不起，不想自己被邊綠化，在紙箱上寫了這些字，其實7個箱子只有6個裝滿，現任女友的那一箱是空的。原po以為會吸引300個讚，沒想到，逾萬人按讚，學長說逾萬要請客。

該po文引起網友熱議，有網友說，「男大生裝完箱，應該親一下自己的現任，因為她辛苦裝箱」，還有網友說：「學長邊緣力場太強、笑到快沒氣，幫忙叫一下救護車」、「求箱子的後續？」、「我邊緣到找不到箱子」。不過，也有網友說，此是紙箱業者的業葉佩文。

(中時電子報)