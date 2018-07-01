嗑藥助性致女友中毒死亡 酒店少爺判九年

2018年07月01日 10:45 中時 陳志賢

30歲酒店少爺蔡明穎與張姓女友，因嗑藥助「性」，2人接續嗑藥4天，張出現抽搐、全身軟弱無力等中毒症狀，蔡卻未及時將她送醫，僅灌牛奶、蜆精催吐，致張女中毒死亡，台北地院依《藥事法》轉讓禁藥致人於死罪判張徒刑9年。

判決指出，蔡與同酒店張姓小姐交往，2016年底張搬進蔡租屋處同居，蔡上網買搖頭丸、毒咖啡包，自12月28日至30日每天提供張女吸食，期間2人嗑藥助興發生性行為。

2017年元旦晚間，張外出工作，蔡約前女友去陽明山吃東西，翌日早上7時，張女返家，蔡以2小時提供1顆搖頭丸的頻率供張吸食。

當天下午，張眼神渙散、牙關緊閉、身體發抖，隨後抽搐、全身軟弱無力、失去意識，蔡為規避刑責，未將張送醫急救，僅以毛巾、牙膏讓張咬住或灌食牛奶、蜆精試圖催吐，2日晚間7時，張因中毒休克死亡。

但蔡仍未報警，外出買飲料後，吞食搖頭丸及k他命，意欲自盡，正巧前女友來電，發現蔡男聲音虛弱，前往查看，發覺蔡意識不清，鼻子有白色粉末癱坐地上，張頭部有血跡、赤裸趴臥死於浴室，身上有紫色屍斑，報警處理。

蔡辯稱，他沒有預見女友會發生死亡結果，但法官認為，2人連續吸毒數日，加上張曾整夜外出工作，未有充足休息，身體疲累，蔡仍供毒給張女，確有預見張吸毒過量死亡的可能。

法官認為，蔡事後僅賠付張喪葬費，未能與家屬和解，犯後態度不佳，判刑9年，全案可上訴。

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(中時 )