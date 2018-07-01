改善一中商圈停車不足 中市獲前瞻補助興建停車場

2018年07月01日 10:53 中時 陳世宗

台中一中商圈為國際著名景點之一！為改善商圈周邊停車不足情形，台中市府交通局除持續劃設路邊停車格位，更成功爭取中央前瞻計畫補助1.11億元，加上市府自籌款，總經費共3.23億元，將興建「台中一中地下停車場」；完工後提供約350格汽車停車格及60格機車停車格，活絡當地商業活動。

交通局長王義川說，「台中一中地下停車場興建計畫」，在該局及教育局和校方共同合作下，並獲市議員范淞育等人支持，爭取中央補助經費1.11億元、市府自籌2.12億元，共3.23億元。本計畫配合校方莊敬樓拆除規畫，整建校舍同時，也規畫地下3層停車場。

王義川指出，地下停車場興建案位於台中一中學校內，為一中商圈核心，配合校方整建校舍需求，由交通局補助地下停車場經費，完工後將有助於一中商圈與周邊棒球場、運動場停車需求，進一步興盛周邊商業活動，成功突破一中商圈多年來停車問題。

交通局強調，配合交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」所提出的各項停車場興建案，將在中央核定補助案後3年完工。本次經費獲核定後會陸續循預算程序，並由教育局辦理後續工程，盡速啟動本案專案管理及規劃設計作業，期盼能盡早開工，改善地區停車問題。

(中時 )