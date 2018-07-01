反年改抗爭不斷 陳建仁發公開信：讓社會恢復平靜

2018年07月01日 10:43 工商 崔慈悌

反年改抗爭不斷，副總統陳建仁今天發表致全國同胞公開信，強調這次年改革，讓退撫基金可以更永續，也讓軍公教可安心養老。他盼望從今天開始，讓我們的社會可以恢復平靜，「從今天開始，讓我們再次並肩攜手向前！」

陳建仁今天在臉書發表這份公開信，以下是公開信全文：

親愛的國人同胞，大家平安、大家好!

眾所矚目的軍公教年金新制，將在七月一日正式實施上路，這是一個新而永續的時代的開始，因為，一個「世世代代領得到，長長久久領到老」的年金新制已經展開。無論是已經退休的軍公教人員，還是目前在職或現役的軍公教人員，再也不用擔心退撫基金即將破產的危機，大家都可以有穩定的退休生活保障。

雖然政府努力透過最低生活保障等制度設計，來緩和年金改革對於退休軍公教人員的衝擊，但我知道多數退休軍公教人員都必須承受年金改革的陣痛，退休生活也因此必須重新規劃與安排，我要再次向大家致歉、致謝和致敬。

我必須讓所有國人同胞知道，這次的年金改革，除了調降退休軍公教人員的退休所得替代率、逐步廢止18％優存利息等不得不作的不合時宜制度的改革外；更採行許多積極性的制度，讓軍公教退撫基金可以更永續，讓軍公教人員更安心養老。

從今天開始，各級政府調降退休所得和優存利息所節省的經費，將全數挹注到退撫基金，讓退撫基金可以永續發展。

從今天開始，育嬰留職停薪的年資，將可以選擇全額自費撥繳退撫基金費用，併入軍公教人員退休、資遣或撫卹的年資，讓女性退休生活更有保障。

從今天開始，我們將建立年金監控機制，定期檢討基金運作狀況，確保財務永續發展，使未來的年金制度不會等到瀕臨懸崖邊緣，才來做大幅度的改革，以避免對退休軍公教人員帶來更大的衝擊。

從今天開始，我們的國軍將適度延長服役年限，鼓勵現役官兵長留久用，目前軍中基層幹部缺員的窘境將可獲得紓解，我們的國軍將更強壯精實，兩千三百萬台灣人民的生命財產安全，也將獲得更堅固的保障。

當然，我也知道為了讓年金制度可以更合理、更永續、更公義，過去兩年來，大家有很多不同的意見，也有許多的爭議與抗爭，甚至有人因此而不幸往生，令人惋惜和哀慟。

面對這些紛擾，我要感謝在改革過程當中，絕大多數沉默卻堅定支持年金改革的國人同胞，你們所展現的智慧、愛心與包容，讓各種年金改革的意見都可以充分表達，也讓台灣社會可能產生的對立與衝突降到最低。

我更要再次感謝大多數參與意見表達的退休軍公教朋友們的理性與節制，因為我知道，你們依然深愛著這個國家，就算今天已經退休，您們並沒有忘記當初立志報效國家、服務人民的初衷，謝謝您們對政府的體恤和諒解，你們的表現，再一次證明軍公教才是穩定台灣社會的中流砥柱。

我也要感謝年金改革委員會、國是會議代表、及許多公民團體的積極參與，行政院、考試院相關部會首長與同仁不眠不休地辛勞與付出，以及立法院跨黨派立委的和諧協商，尤其林萬億政委在過去兩年來，協助年金改革的策劃與跨部會協調整合，使年金改革內容可以更周延、更符合多數民眾的期待。

我深切盼望，從今天開始，所有軍公教人員都可以化小愛為大愛，讓兩年來的風風雨雨過去，讓我們的社會可以恢復平靜！

親愛的國人同胞，過去幾十年來，我們在台灣這塊土地上，一起度過許多危機與挑戰，也一起撐過許多艱難時刻，我相信風雨過後，必會晴空萬里，希望從今天開始，我們可以再次並肩攜手向前，共同打造一個更團結、更和諧、更公義、更美好的臺灣！

(工商 )