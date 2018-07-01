保護青少年 竹市警執行青春專案暑期首日聯合稽查

2018年07月01日 10:46 中時 陳育賢

新竹市副市長沈慧虹（左）今天凌晨率聯合稽小組至鬧區網咖了解有無青少年深夜未歸情形。（陳育賢攝）

新竹市副市長沈慧虹（左二）今天凌晨率聯合稽小組至鬧區網咖了解有無青少年深夜未歸情形。（陳育賢攝）

陳育賢／竹市報導

為免青少年在暑期逗留夜店、網咖等場所，同時告戒業者深夜容留青少年情事，新竹市政府今天凌晨0點擴大舉行「暑期首日聯合稽查暨保護查察工作」，關懷勸導深夜未歸的青少年朋友，展現市府暑期青春專案保護青少年安全的決心。

市警局指出，今年青春專案提前自6月即已開始執行，目的就是希望在學生放暑假前，提早展開學生法治教育及活動安全宣導，強化青少年自我保護意識，告知學子如何遠離危害，預防偏差行為與被害。

而市府今天凌晨也由副市長沈慧虹親自率市警局長陳耀南及包括衛生局、消防局、社會處、教育處、產業發展處、勞工處、都市發展處、新竹市少輔會、新竹市學生校外生活輔導會等10局處、單位組成的聯合稽查小組，至鬧區的網咖稽查，除關懷勸導深夜未歸的青少年朋友，也告誡場所經營業者不得在深夜時段容留青少年在場所內逗留。

副市長沈慧虹表示，市府積極督促各局處落實執行青春專案工作，給予青少年關懷與正確的引導，請家長們鼓勵青少年朋友踴躍報名參加市府辦理的暑期活動，增加正面的社會生活體驗及正向思考，避免涉足不當場所，共同營造1個「孩子開心，家長放心」的暑假假期。

市警局長陳耀南則指出，市府為鼓勵青少年從事健康休閒活動，各局處在青春專案期間舉辦各式青少年優質休閒育樂活動高達417場次，以提供豐富的暑期休閒活動選擇。

另，除了在暑假期間針對轄內妨害青少年身心健康場所加強稽查取締，以淨化妨害青少年成長環境，避免青少年誤入歧途而發生誤觸法網或被害情事外，另於暑假前夕及返校日期間，也針對容易發生溺水事件水域鄰近學校加強宣導，強化學生防溺與救溺觀念，並落實水域安全管理。

此外，為預防青少年打工被騙（害），也辦理求職防騙宣導及講座，提供就業資訊、職業訓練、法令諮詢等服務。

(中時 )