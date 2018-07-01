讓孩子找到自信 邱萍芳獲教育家典範人物

新北市安康高中老師邱萍芳（右）開的童軍課，讓孩子從中找到自信。（教育部提供）

友善列印
中時

童軍課在學校裡面常不太受重視，但有學生因為這門課，而改變人生。新北市安康高中老師邱萍芳開的童軍課，曾讓一個患有「書寫障礙合併注意力缺乏症」的孩子，從原本學習落後到積極服務人群，她最近被教育部選為教育家典範人物。

一個患有「書寫障礙合併注意力缺乏症」的孩子，備受同學的歧視與冷落，卻在參加童軍團後，通過重重考驗，不僅榮獲「國花」章，成為「安康童軍團」第一位國花童軍，更立志服務人群。大一時甚至參加羅浮童軍志工服務隊，遠赴孟加拉等落後地區照顧清貧孩童。

邱萍芳於大學時期曾活躍於「嚕啦啦」這個服務性的社團，也曾參加過幾次童軍活動，她回憶當年選擇踏上教職這條路，就是希望將這份關懷社會的熱情投注於教育中。民國88年，邱萍芳擔任安康高中國中部的童軍教師，並成立童軍團，當時僅6名童軍團員。經過將近20年的經營，如今已成為近80人的複式童軍團。

童軍教育並非中學主流課程，在推行的過程中，邱萍芳坦承難免遭遇相當阻力。「一般學校的社團活動時間基本上一個禮拜只有一堂，才45分鐘，根本不夠用，我想利用午休時間將童軍團的同學拉出來集合，但導師通常不太願意放人，擔心孩子們學業成績因此落後。」

即便導師與家長往往持反對的態度，邱萍芳仍沒有放棄過，她勇敢接納每一個志願成為童軍的孩子，寧願犧牲自己的課餘與假日時間，也要為他們安排各項童軍的技能活動，參加考驗營、學習野外求生、急救、打繩結、認識動植物及星象天文等等，培養他們未來可以帶著走的能力。

「孩子成就自我，就是我的成就。」邱萍芳感性地說道，她向來堅持學習不該只侷限在課本及考卷中，鼓勵童軍團的每位同學都能走出優渥舒適的環境，培養自身的能力與獨立性，給自己體驗生活與成長的機會。

(中時 )

改善一中商圈停車不足 中市獲前… 網紅空姐偷吃風波 律師「人格分…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。