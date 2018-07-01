指考／物理偏難但生活化 數位相機、耳溫槍入題

2018年07月01日 10:52 旺報 簡立欣

107學年度指考1日上午登場，第一節物理科，高中教師認為試題取材貼近生活，包括探討數位相機鏡頭、管風琴音階、雲霄飛車的加速度、微波爐加熱食物原理等；另外電磁流量計、耳溫槍等儀器也都入題，被認為是一份中等偏難、有鑑別度的考卷。

大考中心顧問、指考試務召集人沈青嵩表示，107學年度物理科應到2萬1097人、實到2萬46人，到考率95.02%，比去年的95.57%略低。沒有特殊考場違規。

試考生則認為今年試題取材生活化，和生活中常見儀器結合，像單選第12題考「法拉第電磁感應定律」，有別於傳統的導線和電阻，改為利用符號推導醫檢儀器「電磁流量計」的原理。試題強調觀念，整份考卷並沒有複雜的計算；非典型考題可以檢視考生是否完全理解高中物理的觀念。

高中教師評論考題認為，此次試題呼應核心素養與學習內涵，在生活中實踐的能力；試題取材多元，將高中所學運用於日常生活與學術探究情境。重視圖表判讀能力、閱讀理解能力、實驗探究能力、情境解讀與分析能力，以及科學知識跨科整合運用能力。

第12題運用物理先備知識來理解常用來量測血液流速的「電磁流量計」多次被提及；第14題應用電路模型計算電鰻掠食時產生的電流，也被認為相當有趣；此外應用熱輻射原理的耳溫槍，應用電學理解水分子電偶極、進而推論微波爐加熱原理，以及數位相機鏡頭焦距、光圈數與曝光時間的關係，管風琴音階中央C升高八度音的管長、雲霄飛車的加速度有多大等，都被認為相當有特色。

非選第1題運用亥姆霍茲線圈實作光電效應實驗，提醒未來考生要重視實驗課程，體現「實驗以驗實」的真諦。

(旺報 )