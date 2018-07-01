「可能還要活30年」 年改讓養老院老人心理壓力大

長庚養生村表示，七月一日上路的年金改革，影響退休族的心理層面較大。圖為養生村的老人在戶外做運動。(圖擷自台塑養生村官網)

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中時電子報
/綜合報導

年金改革今(1)日上路，退休軍公教收到處分書後人心惶惶，對於人住養老院的老人又會產生何種衝擊？全台知名養老機構指出，被砍年金而住不起的人約占5%，其他人雖不至於恐慌，但面晚年手頭變緊，在不願意增加兒孫的負擔下，為維護自我尊嚴，其實心理壓力甚大。

政府推行軍公教退休新制，對已住到養老院的老人來說，其所帶來的衝擊，其實不若想像中難以承受。中評社報導，全台最知名的養老指標長庚養生村表示，七月一日上路的年金改革，確實影響退休銀髮族的生活權利，但2年前年金討論時引起的「恐慌潮早就過去」，影響較鉅的是心理層面。

長庚養生村主任戴興業表示，目前居住村民有739人，當中四成是從美國回來，領的是美國退休金，算是「自費」。剩下六成是台灣退休族，有高達八成是軍公教退休人員，換算下來快接近354人，領的是軍公教退休金，名義「自費」，實際等於政府幫忙養，這群人在年改上路衝擊最大。

據了解，會憂心住不起的人，又以60歲到69歲，或者70歲到75歲為最，因為他們發現「可能還要活30年」，如果退休金準備不夠，政府又砍年金，就要「另謀出路」。

戴興業表示，以養生村房型來說，坪數大的房間，月租3萬元，小房2萬元，可以一個人住，也可以雙人住，多一人多增加5千元，當年金砍到低於3萬元，恐怕繳不起。

賴興業認為，若退休金介於6萬元到3萬元，或者退休金低於3萬元，老人家基於尊嚴，恐怕不願跟兒孫開口，或者兒孫要開始「擠出」孝親費，變成新的負擔，這些都是年改上路可能潛在新的問題。

(中時電子報)

文章來源：年改7月上路　養老院老人心理壓力大

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