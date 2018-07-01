國防部亂寄因公殉職艦長退俸通知函 網酸：馬英九的錯

臉書粉絲頁「藍白拖的逆襲」也貼出一張LINE截圖，有人竟收到已殉職艦長學弟的通知函，直呼太離譜，要寄也該寄到「忠烈祠」(藍白拖的逆襲)

友善列印
中時電子報
「成龍」也收到軍改通知！(蔡正元臉書)

國防部寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」姓名、地址錯亂，還有通知函收件人竟是「成龍」、「張曼玉」。除此之外，臉書粉絲頁「藍白拖的逆襲」也貼出一張LINE截圖，有人竟收到已殉職艦長學弟的通知函，直呼太離譜，要寄也該寄到「忠烈祠」，怎麼會寄到他家。「藍白拖的逆襲」酸，反正有萬用梗「千錯萬錯都是馬總統的錯....你家浴室磁磚縫發霉了也是馬總統的錯！」

軍人年改力拚7月1日上路，國防部於25日開始寄送20萬份「退俸重新計算通知函」，首批6萬份中錯誤百出，且數量驚人！許多退伍軍人向藍委投訴，不是姓名錯、就是官階錯，服役年限也寫錯。有人向軍方抱怨「處分書名字寫成女的，老婆看了以為小三」，差點鬧家庭革命。該退役軍官說，還有通知函收件人竟是「成龍」、「張曼玉」，「離譜到難以置信！」

臉書粉絲頁「藍白拖的逆襲」也貼出一張LINE群組截圖，有人抱怨「太可怕了，寄到我家的是已殉職的75年班學弟海龍潛艦的艦長陳紀宗上校(已到天上追晉少將了)，陳艦長係於2009年9月14日在左營港外海操演時，自帆罩頂部(稱之駕駛台或艦橋)被巨浪擊落入海陣亡殉職，國防部軍人年金改革重新計算審定書大量郵寄錯誤，連已故者也寄，這也太離譜了吧，該寄到忠烈祠去，也別寄來我家呀!」

「藍白拖的逆襲」也酸，「馬總統（萬用不膩）..你為什麼要寄到已故上校的家裡去？你犯錯了為何不出來道歉？你到底怎麼執政的？你底下的官員如此無能、低能、白癡你知道嗎？千錯萬錯都是馬總統的錯....你家浴室磁磚縫發霉了也是馬總統的錯！」

國防部1日清晨6時透過新聞稿指出，已於6月30日依法完成「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」計20萬5,837份，經核校及印製作業後，並完成交寄；退役袍澤接獲通知函若有疑義，請於收受函件之次日起30日內，繕具訴願書經由國防部或各軍司令部，向行政院或國防部提起訴願。

(中時電子報)

文章來源：藍白拖的逆襲

反年改抗爭不斷 陳建仁發公開信… 同場出席活動 姚丁互動熱絡、柯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。