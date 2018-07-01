國防部亂寄因公殉職艦長退俸通知函 網酸：馬英九的錯

2018年07月01日 10:51 中時電子報 邱文秀

「成龍」也收到軍改通知！(蔡正元臉書)

國防部寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」姓名、地址錯亂，還有通知函收件人竟是「成龍」、「張曼玉」。除此之外，臉書粉絲頁「藍白拖的逆襲」也貼出一張LINE截圖，有人竟收到已殉職艦長學弟的通知函，直呼太離譜，要寄也該寄到「忠烈祠」，怎麼會寄到他家。「藍白拖的逆襲」酸，反正有萬用梗「千錯萬錯都是馬總統的錯....你家浴室磁磚縫發霉了也是馬總統的錯！」

軍人年改力拚7月1日上路，國防部於25日開始寄送20萬份「退俸重新計算通知函」，首批6萬份中錯誤百出，且數量驚人！許多退伍軍人向藍委投訴，不是姓名錯、就是官階錯，服役年限也寫錯。有人向軍方抱怨「處分書名字寫成女的，老婆看了以為小三」，差點鬧家庭革命。該退役軍官說，還有通知函收件人竟是「成龍」、「張曼玉」，「離譜到難以置信！」

臉書粉絲頁「藍白拖的逆襲」也貼出一張LINE群組截圖，有人抱怨「太可怕了，寄到我家的是已殉職的75年班學弟海龍潛艦的艦長陳紀宗上校(已到天上追晉少將了)，陳艦長係於2009年9月14日在左營港外海操演時，自帆罩頂部(稱之駕駛台或艦橋)被巨浪擊落入海陣亡殉職，國防部軍人年金改革重新計算審定書大量郵寄錯誤，連已故者也寄，這也太離譜了吧，該寄到忠烈祠去，也別寄來我家呀!」

「藍白拖的逆襲」也酸，「馬總統（萬用不膩）..你為什麼要寄到已故上校的家裡去？你犯錯了為何不出來道歉？你到底怎麼執政的？你底下的官員如此無能、低能、白癡你知道嗎？千錯萬錯都是馬總統的錯....你家浴室磁磚縫發霉了也是馬總統的錯！」

國防部1日清晨6時透過新聞稿指出，已於6月30日依法完成「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」計20萬5,837份，經核校及印製作業後，並完成交寄；退役袍澤接獲通知函若有疑義，請於收受函件之次日起30日內，繕具訴願書經由國防部或各軍司令部，向行政院或國防部提起訴願。

(中時電子報)