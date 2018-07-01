請辭赴陸任教？台大代校長郭大維：沒有這件事

台大代理校長郭大維否認請辭赴陸，強調自己一定會努力幫忙台大。(陳燕珩攝)

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台大代理校長郭大維昨被爆出，因「拔管案」夾在教育部和台大師生角力中，心力交瘁擬請辭，預計9月赴大陸擔任大學校長。今天大學指考登場，上午郭大維赴金甌女中巡視考場，直說「沒有這件事」，稱自己一定會努力幫忙台大，努力幫台灣高等教育往下走。

郭大維被爆請辭赴陸，台大昨晚發出澄清聲明，郭本人則未對外回應。今早他巡視考場受訪強調，沒有這件事。被問及是否有人惡意放話？他未正面回應，僅說會放這樣的消息，跟人才出走有關，過去他就不斷呼籲，政府應重視高等人才，前陣子包括李家同等教授也提出對人才流失的憂慮，但政府有重視嗎？

被問及是否要請辭赴陸，郭大維說「沒有」，他會努力幫忙台大，幫台灣高等教育往下走。至於有沒有大陸學校詢問赴陸任職？郭大維說，應該問的是政府對人才出走的策略，而不是去針對單一個案。他表示，特別是在一例一休和年金改革後，教授的退休金是年金改革受創最嚴重的，他曾提過很多次，但政府有沒有做任何事情？

由於今天是指考，郭大維呼籲，政府要重視高等教育，對於高教策略做重新的審視，要思考到底有多少人才，什麼樣的人才應該培養，國家才有競爭力。

郭大維接著說，去年有超過1400名學生選擇不在國內就學，今年情況更加嚴重，問題在於政府對高等教育的重視程度。他認為，針對不同學校對國家人才的培育，應有不同的策略跟方法，不應用一樣的標準和方式對待所有學校，否則這樣的高等教育發展，前景會非常黯淡。

(中時 )

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