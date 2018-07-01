要求15歲的她給摸胸部 日版迪麗熱巴驚曝狂粉淫行

奧真奈美驚曝15歲退團前最後一次握手會，竟被變態狂粉要求摸胸部。(取材自奧真奈美IG)

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中時電子報

擁有義日混血精緻五官、11歲就成為AKB48最年輕成員的奧真奈美，其強大魅力讓她受封為「日本第一蘿莉」，當年在團內是話題與人氣一等一的主力成員，然她15歲為學業選擇畢業退團，7年間神隱當正常學生後，去年22歲才宣告復出，近日上日本綜藝分享自己從當紅時期到畢業脫團的心路歷程，驚曝有不少次被狂粉近距離性騷擾的經驗，聽者無不傻眼。

奧真奈美日前作客「有田哲平の夢なら醒めないで」節目，談到當紅時期與退團後的事蹟與感想，她在談到還身為AKB成員時期的事情，印象深刻的竟是握手會上的恐怖歷程，她在11歲時舉辦握手會，竟被粉絲要求以反手交叉的奇怪方式握手，她當時不疑有他照做，沒想到該粉絲此時竟戴上了眼鏡，從上往下看她胸部，原來要求這個姿勢，是因為能夾出乳溝，甚至這樣還不滿足，有要求她上下搖動胸部，行徑超誇張。

然這還不是最變態的要求，奧真奈美15歲宣布退團去念書後，舉辦了最後一場握手會，有狂粉關不住內心的野獸，竟然懇求未成年的她「可否給摸胸部」，讓小小年紀的她不禁困惑，不禁想著難道握手會上，都是這麼居心不軌的變態粉絲嗎？

而其實握手會發生問題，並非只有奧真奈美遇過，前AKB台柱渡邊麻友，在8年前舉辦握手會時，就曾遇上打完手槍不洗手、滿手精液的粉絲前來跟她握手，事後還在網路上炫耀，引發一股仿效潮，讓經紀公司相當苦惱，一度還取消了粉絲活動的握手環節，禁止身體接觸，好保護旗下藝人。

(中時電子報)

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