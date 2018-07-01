世足人物》姆巴佩撞臉忍者龜 年紀輕輕有生意頭腦

2018年07月01日 11:23 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯世足賽，法國隊年輕的陣容的踢出新希望，其中耀眼的一顆新星，莫過於16強賽技壓梅西（Lionel Messi）等老將，一人獨進兩球的姆巴佩（Kylian Mbappe），而他不只單純會踢球，也善於經營自身形象，接下來將繼續朝精進個人球技、及時尚市場雙頭努力，朝頂級運動明星邁進。

姆巴佩在2017-18球季被法甲摩納哥隊出借給巴黎聖日耳曼隊，因為他頂著個三分平頭，圓圓的頭加上大大的眼睛，神似漫畫作品「忍者龜」，因此巴黎聖日耳曼隊友在他正式加入球隊那天，瘋狂叫他「多納太羅（Donatello，四隻忍者龜其中一位）」，讓他多了一個新綽號。

忍者龜「多納太羅」。(取自網路)

而姆巴佩可不只是像「忍者龜」一樣只會在場上衝擊對手球門，場外他也很會「出賣」自己，巴黎聖日耳曼隊的其中一個贊助商是宇舶錶，同時也是俄羅斯世足賽官方贊助腕表，姆巴佩努力當個稱職的代言人，不論公開採訪行程，還是私人飯局，都可以看到手上閃亮亮的名錶。

Hermano 🤟🏽 @zlataneur_ Kylian Mbappé（@k.mbappe29）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 7 日 上午 2:03 張貼

KM & BAMBINO 🤨🐝 Kylian Mbappé（@k.mbappe29）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 21 日 上午 11:05 張貼

除了腕表，姆巴佩也很努力宣傳運動賽事贊助商Nike的產品，個人Instagram的照片，常看到他打廣告，幾個月前，Nike也和他個人相當喜愛的潮牌Off-White推出聯名款，姆巴佩當然也穿著新款鞋子帥氣亮相不少場合，相信也能吸引潮流圈或時尚圈的注意。

不到20歲的姆巴佩很會透過Instagram和球迷互動，例如16強賽結束，他很快就分享三張自己進球後的慶祝照片，吸引將近200萬名粉絲按愛心，簡直就是時尚圈潮人經營的概念，而且還打造個人官方網站kylianmbappe.com，推出名字縮寫「KM」的棒球帽，展現出不依附在運動品牌之下，創造個人品牌的生意頭腦，未來發展真的不可限量。

(中時電子報)