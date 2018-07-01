尷尬！哈利不想無視皇家傳統 梅根玉手慘撲空

2018年07月01日 11:15 中時電子報 蔡萱

英國薩塞克斯公爵夫人梅根最新被發現尷尬的一刻，那就是她在日前活動中想甜蜜牽牽新婚丈夫哈利王子的手，但是慘遭哈利拒絕，讓梅根的手撲了個空。而此舉不僅是讓梅根當下很尷尬，還被不少人批評根本是無視皇家傳統。以往包括女王在內的王室成員通常不會在公開場合與另一半牽手，或是展現過度親暱的動作。

據《每日郵報》報導，梅根上周二偕同身為青年大使的丈夫哈利王子以及女王出席青年領袖頒獎儀式，她被拍到與哈利王子併肩走在一起時，非常習慣的伸手去牽哈利王子的手，結果她試圖牽手的意圖似乎被哈利感受到了，但哈利非但沒有積極牽住她的手，反而故意把手拿開，讓梅根的纖纖玉手抓了個空。

此舉也讓梅根遭到禮儀專家們批評違反了皇室禮儀規則。儘管沒有成文規定皇室已婚的伴侶不能在公開場和牽手或有肢體碰觸，但白金漢宮似乎認為在公開活動不該展現親暱舉止。

梅根與哈利在活動上並肩而坐。(美聯社)

梅根與哈利王子合體女王，但是梅根翹腳的坐姿，被指不符合皇家禮儀。(美聯社)

肢體語言專家克莫德（Robin Kermode）就表示，「女王在公共場合很少與菲利浦親王牽手，這似乎成為了皇室一個不成文的慣例」。

克莫德也稱，凱特王妃和威廉王子在公共場合從來不牽手，「很明顯，威廉王子和凱特王妃的感情很好。他們在處理公共事務時，似乎並不覺得有必要證明他們的愛」。這也是為了彰顯每個皇室成員的獨立性。

不過對此也有不少網友為梅根抱不平，紛紛留言表示「梅根怎麼做都不對」、「新婚夫妻牽牽手不過分吧」，或是「他們乾脆就牽手吧，看得我都尷尬了」。

2個月前才以平民身分嫁入英國王室的梅根，儘管和王室成員相處融洽，但似乎對還在摸索皇家規則，她近日多次出席公開活動的行為被批不符合皇家禮儀。就在同場活動中，她在與女王以及得獎者合照時，才因以膝蓋交叉的翹腳姿勢坐著，遭到批評不得體。

皇室禮儀專家梅爾（Myka Meier）表示，照皇家禮儀來說，淑女應該在坐下時將膝蓋和腳踝併攏，如果需要時可以將腳踝跟交叉來適應長時間坐姿，這種「公爵夫人式的傾斜」（duchess slant）姿勢比較精緻、可以避免走光而且比較上鏡。

(中時電子報)