《翻爆旺美食》夏季冰品大賞 從裡到外清涼一夏

《翻爆旺美食》夏季冰品大賞 從裡到外清涼一夏

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中時電子報
綜合報導

◎奇淋冰品 盛夏消暑好所在

天氣熱到讓人直呼受不了，此時來一份透心涼的冰品真是再好不過的選擇！位於宜蘭市東港路的「奇淋冰品」店，店內所販售的各式雪花冰及剉冰，賣相佳又好吃，總能吸引滿滿的客人來此光顧一解暑氣。

◎土城芋頭之家 人氣老字號

在土城想吃冰，學府路上的「芋頭之家」肯定能獲得得不少在地人、外地饕客的一致推薦。芋頭之家的招牌芋頭煮得鬆軟綿密，搭配紅豆、地瓜圓等其他材料，滿滿一大碗只要50元，不僅CP值超高，美味值也是爆表，而且一年四季想吃都有得吃，難怪成為土城冰品首選。

◎澎湃!鉅大冰城 想吃什麼自己挑

夏天到了就是要吃冰，在桃園市中壢區有名的鉅大冰城，配料高達20多種可供選擇，滿除不同口味顧客的需求，有雪花冰、牛奶冰、剉冰、果汁系列可供選擇，一整碗滿滿的料，料多實在價格實惠。

◎超夢幻冰品吸睛 美到殺光底片

這家冰果室有夠屌！店名叫「南海六街」，進門盡是阿嬤的菜櫥、老皮箱等懷舊老物件，打開菜單，雖然賣的冰品不超過10樣，蛤！竟然還有麵茶冰、烏梅冰、客家擂茶冰…，其他幾款冰；如：桂花拿鐵、白芒芒雪花冰…看品名就有夠威。

◎人氣剉冰！日式冰ㄉ好看也好吃

夏天來上一碗消暑冰品，是許多人心頭好，台南市「冰ㄉ」在台南諸多老字號冰店突圍，才開店3年多已是網路爆紅人氣名店，店家每天現煮冰品配料，日系擺盤兼具美味與好感度，更順應季節推出限定冰品，目前主打荔枝冰，搭配自己熬煮的紅肉李果醬，天然又舒爽。

◎苦瓜尬鳳梨 混搭剉冰新風味

炎炎夏日來碗冰品最消暑！屏東冰品業者獨具巧思，利用解熱的翠玉苦瓜作為雪花冰主體，搭配龍眼蜂蜜提高甜味，底層還放了一球鳳梨冰淇淋，特殊口感吸引不少饕客上門嘗鮮，老闆打趣地說，靈感全來自名菜「鳳梨苦瓜雞」。

(中時電子報)

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