馬英九2020選總統？民眾搶答：我們希望他出來選！

2018年07月01日 12:00 中時 楊佳穎

適逢指南宮孚佑帝君成道1138周年紀念大典，各陣營大咖都出席，除了前總統馬英九、國民黨主席吳敦義，台北市長柯文哲、民進黨台北市長參選人姚文智、國民黨台北市長參選人丁守中等人也都到場。不過，吳敦義僅待了短短5分鐘隨即離去，並在路口遇上馬英九，兩人簡單握手後隨即「分道揚鑣」，未有更多互動。

指南宮1日上午舉辦紀念大典，吳敦義約在上午10時到場，面對媒體詢問「怎麼看新竹的事情？」，不斷重複「我要先拜拜了」並直直走入會場。沒想到5分鐘後，馬英九與丁守中也一同抵達，一陣混亂中吳敦義竟同步離場，「遇上」馬英九兩人僅簡單握手。

面對媒體詢問怎麼跟吳敦義擦肩而過？馬英九僅笑著與民眾打招呼後，轉身步入會場。他並在致詞時大玩「有獎徵答」，考考大家對「呂仙祖」的了解，包含姓、名、號、是中國哪一省人、哪個朝代、現在幾歲等，與民眾互動熱絡，最後也不忘祝福大家身體健康、工作順利、家庭幸福、萬事如意。

對於2020是否會再出來選總統？馬英九會後受訪笑回，「這問題我不答覆，謝謝大家關心」；媒體追問「不否認？」馬則說，不做任何評論。一旁則有支持民眾高喊「我們人民希望，我們希望他出來選！」

對於跟馬英九一同到場而非吳敦義，丁守中受訪則解釋，因為吳敦義坐車子，「只有3人，他隨從跟他坐，我們就走下來，一起到。」他進一步說，也因廟方安排了車子給吳敦義，「他前陣子腰扭傷了」。

至於比較喜歡跟吳敦義同台還是馬英九？丁守中笑稱都喜歡，他們人氣都很旺，而吳敦義早走也是因為有行程，像自己接下來也還有4個行程。

(中時 )