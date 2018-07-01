馬英九2020選總統？民眾搶答：我們希望他出來選！

馬來西亞華僑李金友30日獲國立清華大學頒授榮譽校友，前總統馬英九（圖）應邀出席頒授典禮。(中央社)

友善列印
中時
楊佳穎

適逢指南宮孚佑帝君成道1138周年紀念大典，各陣營大咖都出席，除了前總統馬英九、國民黨主席吳敦義，台北市長柯文哲、民進黨台北市長參選人姚文智、國民黨台北市長參選人丁守中等人也都到場。不過，吳敦義僅待了短短5分鐘隨即離去，並在路口遇上馬英九，兩人簡單握手後隨即「分道揚鑣」，未有更多互動。

指南宮1日上午舉辦紀念大典，吳敦義約在上午10時到場，面對媒體詢問「怎麼看新竹的事情？」，不斷重複「我要先拜拜了」並直直走入會場。沒想到5分鐘後，馬英九與丁守中也一同抵達，一陣混亂中吳敦義竟同步離場，「遇上」馬英九兩人僅簡單握手。

面對媒體詢問怎麼跟吳敦義擦肩而過？馬英九僅笑著與民眾打招呼後，轉身步入會場。他並在致詞時大玩「有獎徵答」，考考大家對「呂仙祖」的了解，包含姓、名、號、是中國哪一省人、哪個朝代、現在幾歲等，與民眾互動熱絡，最後也不忘祝福大家身體健康、工作順利、家庭幸福、萬事如意。

對於2020是否會再出來選總統？馬英九會後受訪笑回，「這問題我不答覆，謝謝大家關心」；媒體追問「不否認？」馬則說，不做任何評論。一旁則有支持民眾高喊「我們人民希望，我們希望他出來選！」

對於跟馬英九一同到場而非吳敦義，丁守中受訪則解釋，因為吳敦義坐車子，「只有3人，他隨從跟他坐，我們就走下來，一起到。」他進一步說，也因廟方安排了車子給吳敦義，「他前陣子腰扭傷了」。

至於比較喜歡跟吳敦義同台還是馬英九？丁守中笑稱都喜歡，他們人氣都很旺，而吳敦義早走也是因為有行程，像自己接下來也還有4個行程。

(中時 )

文大宿舍爭議北市府明認定 侯友… 文大宿舍是否認定違法？柯文哲：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。