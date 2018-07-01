文大宿舍是否認定違法？柯文哲：專業問題問都發局長

文化大學宿舍被爆料違反土地分區使用，都發局22日要求文大回函說明使用狀況，文大29日回函稱宿舍提供學生住宿使用，媒體今追問市府是否認定違法？台北市長柯文哲回應，專業問題交由都發局長林洲民回應。（林縉明攝）

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文化大學宿舍爭議，北市都發局為釐清該用地是否違反土地分區使用，6月22日發文要求文化大學10日內回函說明，文大已於29日回函都發局，稱該宿舍提供學生住宿使用，外界關注是否違法開罰，台北市長柯文哲今出席活動受訪表示，標準動作是回函後會勘，一切按照程序走，是否認定文大宿舍違法，細節要問都發局長林洲民，即便認定違法，後續要還思考現居400多名學生該如何處理，一切依法行政。

國民黨新北市長參選人侯友宜妻子名下文大宿舍用地爭議延燒多時，侯友宜昨親自舉行記者會，除公布相關證據澄清，並呼籲北市府盡快認定是否違法？柯文哲今回應，藍綠角力時候，最安全方法就是按部就班，一切依法行事。

對於文化大學已回函都發局，坦言該地提供學生住宿使用，依據台北市土地使用分區自治條例，住2特得做為集合住宅，不得做為寄宿住宅使用，文大宿舍是否違規，須由都發局認定。

柯文哲今上午出席指南宮活動，會前受訪被問到市府是否將認定文大宿舍違規使用？柯文哲說，標準動作是回函後會勘，一切按照程序走，即便要罰也要看用哪一條罰。

柯文哲強調，該案處理有很多做法，違規認定交由專業意見依法行政，但執政者需務實面對400多名住宿學生該怎麼處理問題，學生住宿怎麼處理比較麻煩。

(中時 )

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