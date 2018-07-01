與台灣關係深厚 代理亞太助卿董雲裳7月底退休

2018年07月01日 12:22 中時 楊家鑫

美國國務院發言人於當地時間30日表示，主管亞洲事務的資深美國外交官、代理亞太事務助理國務卿董雲裳(Susan Thornton)將在7月底退休，但沒有透露國務卿蓬佩奧何時計畫宣佈替補人選。董雲裳曾在台灣學習中文，與台灣連結深厚。路透此前曾披露，由於她是前國務卿提勒森提名出任，在蓬佩奧上台後想去掉「代理」二字無望。

路透社報導指出，54歲的董雲裳目前是東亞及太平洋事務的代理助理國務卿，但日前傳出她想去掉「代理」二字無望。董雲裳是由前國務卿提勒森提名出任亞太助卿，各界早就揣測代理亞太助卿的她，於提勒森下台後是否會被諸如蓬佩奧等繼任者撤換。

美國國務院發言人希瑟·納烏特(Heather Nauert)30日發表聲明表示，「主管東亞暨太平洋事務的代理助理國務卿董雲裳已宣佈，她打算於7月底自外交單位退休。」

納烏特說，「我們很感謝她過去25年來為國務院效力，包括在全球各地無數充滿挑戰的派任。」納烏特並未明言，蓬佩奧打算何時宣佈接替人選，但表示，「他一直致力提名國務院內各種領導職位人選，包括這個重要職位在內。」

報導稱，董雲裳是職業外交官，能講流利的中文並熟悉俄語，她長期涉足中美關係等重要外交事務，曾被派駐中國等地就職，被認為是傳統上經驗豐富的建制派人士。她也是首位獲提名、擔任美國國務院亞太事務助卿的女性。

董雲裳從2016年2月開始負責美國對中國、蒙古政策。此外，她曾在台灣學習中文，與台灣連結也相當深，她的女兒就是在台灣出生。

報導稱，董雲裳去職的時機，正值美國與北韓及中國展開關鍵協商時刻。繼川普和北韓領導人金正恩在新加坡舉行首次高峰會後，川普政府正準備展開協商，確保平壤當局會放棄核武。

(中時 )