汽、柴油價格齊漲0.4元

2018年07月01日 12:34 工商 彭暄貽

美國商用原油庫存單周大減989.1萬桶，加上美國11月起擬從嚴禁運伊朗石油等因素影響，國際原油價格向上墊高， 中油宣布周一（2日）凌晨零時起，調漲國內各式汽、柴油價格每公升各0.4元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27.0元。

中油表示，依浮動油價機制計算，本周95無鉛汽油應調零售價為30.6元，超過30元，惟依循經濟部5月11日公布之油價平穩機制，中油吸收1/4調幅，汽、柴油每公升各吸收0.2元，各式無鉛汽油及超級柴油實調零售價與上周公告零售價相比分別調漲0.4元。

近期原油氣勢如虹，利多齊聚。加拿大油砂廠意外停產原油，市場動用庫存填補所需，美國原油庫存大減；而石油輸出國組織(OPEC)增產幅度小於預期，川普又拉高對伊朗的制裁力道，要求各國自11月起不得購買伊朗原油，要讓伊朗的原油出口降至零，加上委內瑞拉情況持續惡化，產油量不斷下滑，催化原油價格漲勢蠢動發酵。

影響所及，紐約商業交易所（NYMEX）8月原油期貨6月28日漲至每桶73.45美元，續創三年半來新高；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也推升為每桶77.85美元。

分析師認為，儘管沙烏地不能公開承認，但全球原油供給頻受干擾，伊朗出口大減、油價可能續飆，讓沙國憂心忡忡、甚至陷入恐慌，預期短線油價漲勢未完待續。

(工商 )