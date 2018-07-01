全球最長高速列車 大陸加長版「復興號」今開跑

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大陸迎來今年暑期運輸的第一天，也是大陸鐵路今年第二階段列車時刻表調整。北京鐵路局表示，新時刻表實施後，北京鐵路局始發終到列車達到636對，創下歷史新高。1日上午10點，大陸自行研製的全球最長高鐵列車、16輛長編組「復興號」也正式上線營運，總長度超過415米，總定員1193人，可滿足時速350公里運營要求。

大陸中新社報導指出，7月1日，16輛長編組「復興號」首次在京滬線投入運營，全天3列6趟動車組在北京南站和上海虹橋站雙向對開。當天上午9點整，長編組「復興號」G2次首次從上海虹橋站駛出，開往北京南站。

報導稱，長編組「復興號」動車組是適應中國高速鐵路運營環境和條件，滿足長距離、長時間、連續高速運行等需求，在8輛編組的基礎上研製而成的新型車組，採用8動8拖配置，總長度超過415米，總定員1193人，可滿足時速350公里運營要求。

北京青年報報導稱，此前大陸高鐵列車多半都為8節編組的短編組列車，在春節運輸等大量的需求情況下，才會重聯組成16輛編組列車。但由於列車中間多出的兩個火車頭，會影響載客能力。因此，此次16輛長編組「復興號」將車頭部分換為正常車廂，進一步提升了列車的綜合運力。

報導稱，暑運人多，衛生間的使用頻率也將增大。北京南站表示，今年以來該站完成了車站11個衛生間的升級改造。廁位由原來的219個增加至283個。殘疾人衛生間在增加面積的基礎上，還增設了母嬰衛生間的功能，配備了嬰兒護理台、兒童座椅，更加方便帶孩子的旅客使用。

本次時刻表調整後，大陸「復興號」每日開行數量將由114.5對列車，增加到170.5對列車。本週部分路線的高鐵車票還將迎來調價，部分路線一日內票價浮動近200元人民幣，最低票價較調價前可下降近100元人民幣。將讓長途運輸乘客獲得更便利、更便宜的服務。

(中時 )

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