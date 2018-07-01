陳建仁感謝軍公教諒解 網批：霸凌前員工還說風涼話

軍公教退休新制今上路，副總統陳建仁感謝全體軍公教的體恤與諒解。（中央社）

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中時電子報
/綜合報導

眾所矚目的軍公教年金新制，將在七月一日正式實施上路，身兼總統府年改委員會召集人的副總統陳建仁今(1)日表示，台灣「世世代代領得到，長長久久領到老」的年金新制得以展開，他要對退休軍公教的「體恤和諒解」表達致歉、致謝、致敬之意，並盼今天起全體軍公教可以化小愛為大愛，讓社會可以恢復平靜！

陳建仁在臉書貼文說，一個「世世代代領得到，長長久久領到老」的年金新制已經展開，無論是退休或目前在職或現役的軍公教人員，再也不用擔心退撫基金會破產，大家都可以有穩定的退休生活保障。

陳建仁特別強調，從今天開始，各級政府調降退休所得和優存利息所節省的經費，將全數挹注到退撫基金，讓退撫基金可以永續發展。

面對2年來的爭議與抗爭紛擾，陳建仁感謝多數退休軍公教朋友們的理性與節制，沒有忘記當初立志報效國家、服務人民的初衷，他還說道，「謝謝您們對政府的體恤和諒解，你們的表現，再一次證明軍公教才是穩定台灣社會的中流砥柱。」

他深切盼望，從今天開始，所有軍公教人員都可以化小愛為大愛，讓兩年來的風風雨雨過去，讓我們的社會可以恢復平靜！

陳建仁感謝退休軍公教對年改的體諒，部份網友並不領情。「被諒解了。謝主隆恩～」、「看你字字句句，怎是心中陣陣作痛。」、「政府霸凌了自己的前員工，然後再出來說風涼話，是白目還是傲慢。」、「勞保為什麼不改？其實只要回覆這個問題就好。」

有人還提出數據哀嘆，「7月1日臺灣大陸退休老人兩樣情，臺灣搞年改大砍退休金，大陸調高退休金5%。」

(中時電子報)

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