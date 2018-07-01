林務局林鐵處揭牌上路 嘉義市長涂醒哲「名字太長了」

2018年07月01日 14:03 中時 廖素慧

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處一日揭牌。（廖素慧攝）

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處一日揭牌，開始上路運作。（廖素慧攝）

林務局長林華慶（中）主持卸任嘉義林管處長黃妙修（左）、新任林管處長張岱（右）交接印信。（廖素慧攝）

林務局成立「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」，專責掌管阿里山林鐵維運及文化資產保存活化，1日揭牌上路，林務局長林華慶、新任處長黃妙修、嘉義市長涂醒哲、嘉義縣副縣長吳芳銘等人出席，涂醒哲說「這個名字太長了」，全場哄笑。

阿里山森林鐵路交由台鐵局森鐵處管理營運5年，又移交回林務局，林務局成立新的單位「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」，專責掌管，1日在阿里山車庫園區正式掛牌，首任處長由甫自嘉義林管處長卸任的黃妙修擔任。

黃妙修表示，將以「安全第一」的理念維護阿里山鐵路，軌道、車廂、沿線路況用科學技術監測，百之百安全才行駛，此外，活用阿里山鐵路獨特性的文化，與民間NGO一起推動阿里山鐵路申請世界文化遺產。

涂醒哲致詞脫口說「這個處的名字太長了，要簡稱什麼？」引發全場爆笑，黃妙修在台下也笑說「簡稱林鐵處」。吳芳銘致詞時對阿里山鐵路文化如數家珍，倒背如流。

稍早，嘉義林管處進行卸、新任處長交接儀式，黃妙修卸任林管處長，由張岱接任新處長。張岱曾任職嘉義林管處副處長，5年前調升南投林管處長、林務局企劃組長，此次回鍋嘉義林管處，可說是回娘家。

(中時 )