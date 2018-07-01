提文化策略 陳其邁要推藝文在地全球化

民進黨高雄市長參選人陳其邁6月30日拜訪在地藝文團體，提出「在地全球化」構想，打算全力培育具地方文化特色的表演藝術團體、個人，協助與國際資源連結。（陳其邁辦公室提供）

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高雄衛武營藝術文化中心10月即將啟用，流行音樂中心也正在趕工，南台灣藝文蓄勢待發，民進黨高雄市長參選人陳其邁6月30日拜訪在地藝文團體，提出「在地全球化」構想，打算全力培育具地方文化特色的表演藝術團體、個人，協助與國際資源連結，把台灣的美好帶向世界舞台。

高雄藝文團體籌畫「築詩·逐詩文學音樂舞台劇」，7月4日、5日將於台中國家歌劇院演出， 全劇以曾獲台灣文學牛津奬、客家終身貢獻獎的醫生詩人曾貴海作品為素材，由新古典室內樂團與高雄音樂、戲劇界年輕團隊攜手融合客家詩文、音樂、舞蹈、戲劇、多媒體等元素創作塑造全新風格的音樂舞台劇。

陳其邁6月30日到排演現場探班，與團員們對談時特別提出「在地全球化」文化發展政策，他說，「全球在地化（Glocalization）」是讓國際知名品牌進駐各地，「在地全球化（Locality Globalized）」則是將在地美好特色帶往國際。

他認為，高雄未來應該孕育、茁壯具地方文化特色的展演藝術團體與個人，並朝與國際資源連結方向邁進，而即將完工的衛武營藝文中心、流行音樂中心及現有的大東藝術中心，不能僅侷限在思考展演活動，更必須從文化產業、國際產業鏈定位思考，對於能在國際展現特色的教育、創作、生產行銷，提供系統性發展培育，整合推向國際。

陳其邁表示，藝術策展及發展不僅是購買外來節目，更重要是推動在地製作平台，提供在地年輕藝術家機會，也創造高雄大學院校相關科系學生就業機會，留下人才永續紥根，相信未來會有許多高雄展演藝術團體在國際舞台上發光。

(中時 )

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