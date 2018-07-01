警行動劇幽默宣導反賄反毒 恆春鄉親按讚

2018年07月01日 13:21 中時 謝佳潾

恆警反賄反毒座談會行動劇幽默宣導，鄉親按讚。（恆春警分局提供）

恆警反賄反毒座談會行動劇幽默宣導，鄉親按讚。（恆春警分局提供）

恆警反賄反毒座談會行動劇幽默宣導，鄉親按讚。（恆春警分局提供）

恆警反賄反毒座談會行動劇幽默宣導，鄉親按讚。（恆春警分局提供）

恆春分局、屏東地檢署以及恆春鎮公所29日在恆春鎮西門廣場，特別舉辦一場「社區反賄毒、屏安更幸福」治安座談會，由恆春分局分局長楊龍祥親自主持，與會嘉賓有屏東縣政府警察局副局長張偉中、屏東地檢署主任檢察官蔡宗聖以及恆春半島各界人士等等，座談會開始前30分鐘就已經有民眾趕著入場就座，現場人潮摩肩接踵，座無虛席。

會議首先特別邀請曾獲得創意反毒舞蹈表演的高士國小牡林分校舞蹈團，帶來深富寓意的反毒舞蹈及非洲鼓表演，學童精彩的表演獲得在場民眾的一致好評；再由蔡主任檢察官針對反賄選作相關宣導及有獎徵答，民眾反應相當踴躍，一口氣就送出十餘個獎品。

接下來便由恆春分局行動劇宣導團表演有別於傳統行動劇的反毒、反賄選劇中劇，特別引人入勝，恆春分局以幽默詼諧的話劇型式演繹新興毒品的危害，結合生活中的真實案例介紹民眾防制之道；反賄選方面，員警特別自製模擬新聞畫面，提醒民眾常見的行為有哪些會涉嫌賄選，還結合世足賽的時事，搭配候選人利用選舉賭盤影響選情的情節，幽默的對白讓現場民眾都捧腹大笑，也達到寓教於樂的效果。恆警還特別準備了數百份餐盒及數百雙沙灘拖鞋、各式宣導禮品，以及有獎徵答贈品發送給參加座談會的民眾，鄉親們都說有表演可以看，可以吸收反賄選、反毒的知識，還有贈品可以拿，天底下竟有這麼好的事，活動現場還以恆春分局粉絲專頁進行直播，讓不克到場的民眾也能身歷其境地觀賞。

恆春分局分局長楊龍祥表示，本次參與演出的演員都是現職的恆春分局員警擔綱演出，員警精心安排的劇情、橋段，及道具、影片都是員警絞盡腦汁構思、製作，並經過數次的排練而呈現給民眾，讓民眾避免因不諳各種賄選態樣而誤蹈法網，並積極檢舉賄選，以創造乾淨、廉潔的正當選風。

(中時 )