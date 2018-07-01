苗栗青春專案執行擴檢 預防青少年觸法逗留不當場所

2018年07月01日 13:35 中時 陳慶居

苗栗縣長徐耀昌（左起）率同警察局長林炎田等人，在頭份地區稽查八大行業及擴檢。（警局提供）

各級學校開始放暑假，苗栗縣警察局結合相關單位執行保護青少年的「青春專案」，在於1日凌晨實施首次的擴大臨檢。縣長徐耀昌率同警察局長林炎田及有關幹部，稽查八大行業並勸導未成年男女深夜切勿逗留這些場所。

警察局表示，年度青春專案早於今年6月1日凌晨零時開跑，專案期程長達3個月，涵蓋了學生會考結束到畢業典禮及整個暑假的時段，凌晨則於暑假首日執行擴大臨檢。

專案整合警察局、教育處、勞青處、工商發展處、消防局、衛生局及學生校外生活輔導會等單位資源，共同辦理「淨化妨害青少年成長環境、防制青少年被害、擴大預防犯罪宣導」3大主軸工作。

另加強檢肅幫派毒品、查緝兒少性剝削、兒少網路犯罪、協尋18歲以下失蹤人口及取締危險駕車行為等重點工作。

擴大臨檢擇定頭份地區，由縣長徐耀昌率同警察局長林炎田、頭份警分局長賴銘助及少年警察隊等警力，針對八大行業進行臨檢。徐耀昌勉勵執勤員警辛勞外，也提醒要善加運用縣府跨局、處聯合稽查小組，加強查察八大行業尤其電子遊戲場和網路咖啡店，這些青少年易聚集的場所。

徐耀昌也針對危險水域防溺任務，指示相關單位加強宣導水域活動安全，落實強化水域安全環境及重點路線巡邏等措施，避免發生溺水事件。他同時呼籲家長多關心孩子，可於暑假期間規畫有益身心休閒育樂，導正孩子社會價值觀，不致受不良分子引誘誤觸法網。

(中時 )