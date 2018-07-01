邁向非疫區 今起停止注射牛羊豬鹿口蹄疫苗

農委會宣布，今日起偶蹄類動物（牛羊豬鹿）不再施打口蹄疫苗。（中時資料照／許素惠攝）

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農委會表示，今天（1日）起偶蹄類動物（豬、牛、羊及鹿）全面停止注射口蹄疫苗；自7月9日起，動物上市拍賣或屠宰時，業者應檢附動物健康聲明書供查核。

農委會防檢局說明，台灣本島、澎湖及馬祖地區於去年5月獲世界動物衛生組織（OIE） 認定為「使用疫苗口蹄疫非疫區」。為了停止施打疫苗，已配合相關單位做全面科學性風險評估，證明環境中未有口蹄疫病毒活動並做好相關配合措施（如加強業者溝通、強化通報系統、案例發生時處置作為、加強邊境管制等）。

依據國際規範，停止注射疫苗後滿1年皆無案例發生或檢出，即可向世界動物衛生組織申請為「不使用疫苗口蹄疫非疫區」。農委會先前已報請行政院同意自今年7月起停止施打疫苗，並通報OIE。農委會補充說，自7月9日起，動物上市拍賣或屠宰時，應檢附動物健康聲明書供查核。

另外，配合6月30日前仍須落實疫苗注射，豬隻在出生後第12至14周必須施打口蹄疫疫苗，約3個月後上市，故於6月底前完成施打疫苗免疫的豬隻，須持口蹄疫免疫證明文件至肉品市場拍賣或屠宰場屠宰。也因此，停止注射疫苗後口蹄疫免疫證明文件，也將依往例同步收取至9月30日止。

農委會強調，停止注射疫苗後，最重要的就是早期發現可疑案例，及時處置，才能在最短時間控制及撲滅疫情。業者必須落實各項生物安全工作，每日自主觀察偶蹄類動物健康；若發現動物出現疑似口蹄疫臨床病癥，應立即通報獸醫師或所在地動物防疫機關協助檢診，維護產業安全。未依規定通報案例，將依動物傳染病防治條例處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰，且被撲殺的動物亦不予補償。

(中時 )

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