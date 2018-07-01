台鐵秋冬季郵輪式列車 水陸遊南部

台鐵秋冬遊輪式列車將前往彰化扇形車庫。（台鐵提供）

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台鐵郵輪列車每年吸引不少旅客。（台鐵提供）

交通部台鐵局在今年秋冬推出7趟不同特色的郵輪式列車旅遊行程，不但有多個鐵道景點，如彰化的扇形車庫、台東鐵道藝術村、苗栗鐵道文物展示館等，更搭配在地年度盛事如台中國際花卉博覽會、台東池上秋收音樂季、新北市耶誕城等，帶領旅客體驗各地最具特色的文化活動，自7月9日起陸續開賣。

台鐵表示，集集支線、日月潭悠遊3天，10月6日從北部出發，到桃米生態村、日月潭遊湖、車埕火車站等，1人11,500元起，7月9日開賣；池上秋收音樂季、山海風情3天，10月26日從中部出發，前往潮州老街、池上騎單車、三仙台等，1人11,400元起，7月30日開賣。

台鐵郵輪式列車9月、10月行程，其中加開中南部景點班次。（台鐵提供）

台鐵郵輪式列車11月行程。（台鐵提供）

另為配合觀光局推廣南部四縣市觀光，台鐵於9月15、16日加開1趟次「樂遊大鵬灣、水陸輕鬆選2天」郵輪式列車行程，規劃前往蓮池潭風景區、大鵬灣國家風景區、生態遊湖及鳳儀書院等行程，旅客還可加價「紅樹林獨木舟生態遊程」、「極限卡丁車」活動，一人5,999元起，7月12日開始販售。

台鐵郵輪式列車12月行程。（台鐵提供）

台鐵表示，郵輪式列車套裝行程包含交通、膳食、住宿、景點參觀、專人陪同及導覽等，對於平日忙碌無暇規劃旅遊行程的民眾是一項優質的選擇。有關訂票及詳細行程資訊，可洽協力廠商易遊網旅行社（客服專線：02-25014047），或參閱網頁（https://www.eztravel.com.tw/event/cruisestrain/index.html）。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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