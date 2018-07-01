已婚男約學妹「十指緊扣」浪漫約會 有愛無性仍判賠

一名已婚的陳姓男子與大學學妹頻頻出遊，陳妻覺得有異找徵信社調查，竟拍到2人在海邊散步、十指緊扣逛饒河夜市。(示意圖/達志影像)

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中時電子報

一名已婚的陳姓男子與大學學妹頻頻出遊，陳妻覺得有異，找徵信社調查，竟拍到2人在海邊散步、十指緊扣逛饒河夜市，陳妻憤而提告。法院一審判決，2人在公開場所牽手並非逾越男女正常交往的行為，因此判決無罪。不過，高院合議庭指出，夫妻其中一方，若與第三人發生「愛」或「性」關係，勢必侵害配偶權益，改判2人須賠償陳妻20萬元。

45歲陳男與妻子育有2名子女，陳男與已經結婚的學妹頻頻出遊，陳妻覺得有異，委託徵信社調查，竟拍到丈夫與該名女子海邊牽手散步、十指緊扣逛夜市。陳妻指控，丈夫和對方親密交往行為，嚴重侵害她的配偶權及家庭婚姻美滿，向2人連帶求償100萬元。陳男則是供稱，當時他與妻子感情不睦，正在協商離婚，學妹婚姻也觸礁，2人才會到海邊散心、逛夜市，指稱這都是學長學妹的正常互動，學妹也否認2人有不當交往情事。

新北地院判決，2人牽手出遊，道德上說不過去，但海邊、業事等公開場所人來人往，單憑牽手難以認定嚴重侵害配偶權，判免賠。高等法院卻認為，這對男女各有配偶，陳男不該像未婚的大專生，約學妹去海邊，且當天天氣佳，交通沒混亂到互相扶持以防跌倒。

據《自由》報導，高院合議庭指出，夫妻其中一方，若與第三人發生「愛」或「性」關係，勢必侵害配偶權益，陳男曾向妻子道歉，卻隱瞞與學妹牽手出遊，這都動搖婚姻互信、互諒、互愛的基礎，改判2人須賠償陳妻20萬元。

(中時電子報)

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