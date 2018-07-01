再添殺器！俄布拉瓦洲際導彈裝備核潛艦

2018年07月01日 13:52 中時電子報 蔡萱

俄羅斯將再添新武器，布拉瓦（Bulava）R-30型潛射洲際彈道導彈在5月高成本齊發4枚測試後，目前已順利通過所有測試，並開始裝備俄羅斯海軍的核潛艇。

據《塔斯社》報導，俄羅斯軍方消息人士稱，在經過多輪試射後，布拉瓦導彈的可靠性得到確認，軍方也已批準俄海軍潛艇列裝布拉瓦導彈。

目前「尤里·多爾戈魯基」號（Yury Dolgorukiy）潛艇，另外和2艘「北風之神」級（Borei-class）潛艇均已正式裝備布拉瓦導彈，該級別的每艘潛艇可攜16枚布拉瓦導彈。

俄羅斯海軍5月底從戰略核潛艇「尤里·多爾戈魯基」號進行試射，一次齊射4枚布拉瓦潛射洲際飛彈，飛彈從白海海域發射，飛向勘察加半島科拉靶場，並準確命中目標。

俄羅斯在2005年用布拉瓦導彈進行了30多次測試，俄軍一開始用「颱風」級（Typhoon-class）的「頓斯科伊」號（Dmitriy Donskoy）潛艇試射布拉瓦導彈，但先後發生了控制系統、彈頭分離系統、導彈第二級和第三級發動機故障。

於是從2011年開始，俄改用「北風之神」級戰略核潛艇的「尤里·多爾戈魯基」試射，也讓該導彈的發射成功率提升。

布拉瓦洲際導彈由莫斯科熱力工程研究所從1980年代中期開始研製。這種3級固體燃料導彈發射重量約為36.8噸，可攜帶6枚分導彈頭，每個彈頭均能單獨制導，最大射程1萬公里，命中精度的圓概率誤差為120公尺至350公尺。

(中時電子報)