永義防癌基金會擴大長照服務 衛福部長陳時中喊讚

2018年07月01日 16:05 工商 顏瑞田

永義防癌基金會董事長歐耿良今日表示，未來將擴大服務領域到長照。（圖／顏瑞田攝）

由企業、醫院、和宗教界發起成立的財團法人永義防癌基金會，今（1）日慶祝邁入第20年，舉辦「感恩、永續、傳承」活動，基金會董事長歐耿良說，在我國進到高齡社會之際，永義防癌基金會將結合慈善團體，擴大服務範圍，延伸到老人長照領域。

崧閣建築開發總經理蔡忠政、立委陳宜民、管碧玲、高雄文武聖殿董事長蔡明宏等永義基金會創辦人的第二代，今天齊聚20年前，永義基金會發起成立的地點漢來飯店。

永義防癌基金會董事長歐耿良表示，在基金會邁入第20個年頭之後，基金會訂下4個期許，現在租屋的基金會，希望未來有屬於自己的永久會館。

他說，永義基金會也將在既有基礎下，擴大年輕志工團隊，並且結合科技，建立數位電子資訊平台，提供現代化的服務模式。

歐耿良指出，永義基金會目前鎖定金門、澎湖等偏鄉區域的防癌等疾病預防，由於國內面臨人口進入高齢化的時代，長照已成大家迫切需要的醫療平台。

因此，歐耿良說，永義防癌基金會未來將慈善團體合作，提供健康照護和長照醫療服務平台，擴大服務對象。

衛服部長陳時中今日也特別南下與會，他說，永義基金會今年滿20歲，「剛好轉大人」，要將服務範圍從防癌，擴大到長照，是非常重要的轉變，更具時代意義。

陳時中說，我國高齢人口，占總人口現在的比例約14%，8年後，也就是2026年，高齢人口比例將達20%，因此，政府也非常重視長照，發展有效率的照護體系，希望政府和民間一起合作、努力，為我國建立有效的長照服務網。

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