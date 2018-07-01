10大台南清新美地 美到讓人屏息！

2018年07月01日 14:04 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

國道3號柳營交流道通車後，遊客可以迅速抵達柳營區一帶德元埤荷蘭村等美景。（黃文博攝）

近年來台南旅遊輕旅行越來越盛行，許多人都說台南美食多又好吃，CP值超高，因此許多人常常來台南就是為了吃而已。但其實台南也有這些好景點但被世人遺忘了！

美到讓人忘記呼吸！精選十大台南清新美地（圖/網路溫度計提供）

可以看到網路上大家在討論「台南景點」時，網友們多提到「自然、牧場、生態」...等，多想往較自然的環境走走，可以來一大片花田踏踏青、到牧場和牛牛們有點互動、或者欣賞人人都驚嘆的超美落羽松...等，都市人也能更親近大自然一點！

台南除了吃不完的小吃外，到底網友們熱議讓人放鬆的景點又都在哪呢？今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》觀察網友在網路上的討論統整出粉絲、網友討論高的台南自然景觀景點，趕緊筆記跟我們一起擺脫喧囂的都市。

No.1 井仔腳瓦盤鹽田

井仔腳是北門的第一座鹽田，也是現在最古老的鹽田遺址。現在也成為了台南濱海裡最具特色的景點，近年在這裡舉行跨年活動-送夕陽，也總是吸引許多人潮前來。

每天夕陽照射在一塊一塊的瓦盤鹽田上，倒映出輝亮黃的美麗光彩讓賞景的遊客絡繹不絕，在這裡還可以有曬鹽、挑鹽、收鹽的體驗，讓民眾了解早期居民的生活回憶，是來到台南濱海絕不能錯過的景點！

地址：台南市北門區永華里井仔腳興安宮旁

台南市政府觀光旅遊局整理轄區內各景點在國慶日連假期間推出的主題活動及優惠，有德元埤荷蘭村風車節（圖）、及多項藝文活動可以參與。（台南市觀旅局提供）中央社記者楊思瑞傳真 106年10月8日

No.2 德元埤荷蘭村

想賞風車不用到荷蘭！來到台南的德元埤荷蘭村就能看到滿滿風車，7000支的小風車排排站等著遊客的到來，當然，和風車相應的就是鬱金香，在走進荷蘭村的第一眼會先看到的就是一朵朵在草地上的大型彩色鬱金香，光是在門口底片就殺了好幾十張！

再往裡頭走還有「歡樂農場」一樣是一隻隻雞的裝置藝術在這裡等著和大家拍照，不管是大小朋友都玩得不亦樂乎。最後看到的就是來自荷蘭的大風車，道地的荷蘭風隨著風車搖擺的風滿滿飄出，讓人不用買貴鬆鬆的機票也能體驗到歐洲的風俗民情啦！

地址：台南市柳營區神農里7鄰新厝100號

No.3 夢之湖

有著媲美日月潭之稱的神秘之湖-夢之湖因為較難到達也因此更符合了秘境的概念，夢之湖在烏山頭水庫上游，湖水相當清澈，前往的路途困難，竹林蚊蟲也會相對多。很多網友都說這裡很像日月潭，有薄霧籠罩著整個湖面，山稜在後方若隱若現的美感有種大自然的神秘。

也有網友說這裡就像是世外桃源般，還不是很多人知道、相對較少觀光客，讓夢之湖有種恬靜感，有美景但卻沒有喧囂的人群，讓人心曠神怡。

沒有明確地址，只要在Google上搜「夢之湖」即可。

想要了解鮮奶的產製流程，林鳳營牧場開放民眾報名體驗。圖為小朋友親自餵牛，這是認識鮮乳產程的第一步。(圖/本報系資料照/業者提供)

No.4 林鳳營牧場

還記得林鳳營廣告裡的「好像在家裡養了一頭牛一樣」嗎？沒想到真的有林鳳營牧場存在！裏頭還養了許多黑白相間的乳牛，採人道的畜牧養牛方式，給予牛牛最好的生活環境，讓擠出來的牛奶更鮮甜好喝。在這裡還有體驗飼養牛隻、參觀從飼養至包裝生產的完整流程（但採事先預約制）了解市面上我們所喝到的濃醇香到底是如何而來！

另外除了牧場的參觀外，著名的落羽松吸引眾多民眾前來朝聖，有著千棵的落羽松整片望去就有一股羅曼蒂克的氣息，如北國風情畫般的美景讓許多網友都慕名前來，不同季節可以看到景緻。除了落羽松外，前方也還有一大片的油菜花田，不同美景都能讓你拍得過癮！

地址：台南市六甲區林鳳營1號

No.5 虎山國小森林步道

整天在都市叢林裡看車水馬龍很厭惡？那麼你絕對需要來這好好親近大自然一番，位在虎山國小的森林步道有著壯觀的美景，周圍許多高崇的樹木陳列，就像在童話故事裡的森林般，也成為許多新人會前往拍攝婚紗的秘境，清幽的步道散起步來像讓人吸收到許多芬多精，想要好好地遠離都市放鬆那來這裡絕對能忘掉那人來人往的擁擠。

雖說能脫離步調快速的城市生活，但來這裡也不需經跋山涉水即能享受整片的翠綠森林美，不但適合散步，也是當地人假日運動健走的好去處，還在找尋哪裡逃離人群嗎？來虎山森林步道走走吧！

地址：台南市仁德區虎山一街100號

No.6 頂頭額沙洲

還記得小時候在童話故事裡常聽到的「撒哈拉沙漠」嗎？現在不必花大錢買機票，因為原來台灣也有！位在七股的頂頭額沙洲被譽為台版的撒哈拉沙漠，因為季風和地形所形成的獨特沙丘景觀、自然形成立體曲線，讓人不需出國也可以感受到撒哈拉沙漠的獨特魅力，除了形狀相像以外，還有一望無際的景觀更讓人有種真的來到了沙漠區的美感。

同時這裡還具備了觀賞日落的好位置，夕陽西下和沙漠連成一線的景觀有種無語可形容的美感，讓人感受到大自然的獨特魅力。

地址：台南市七股區北堤堤坊

No.7 台南油菜花田

台南可說是台灣的大穀倉，也因此每年年終時，一大片的稻田總能變成金黃的油菜花田，黃澄澄的油菜花就像帶人回到了初始的農民生活田間，有著一股親民純樸的味道，一大片金黃的油菜花就算只是路途間偶然經過，都會令人想要停留好好觀賞一番。

若幸運一點，金黃花海搭配著上方的藍天白雲，底片超級好殺，讓來過的人都流連忘返。

地址：只要在Google上搜「台南油菜花田」即可

No.8 草山月世界

草山月世界是由砂岩和頁岩所構成的青灰岩地形，有著許多條步道供行走，每一條步道都能透過不同的高度與不同方向看月世界，許多由石頭經長期的風化、侵蝕所形成的獨特岩石景觀，大自然鬼斧神工的魔力讓許多人深深著迷，壯觀的氣勢讓人無法想像這片奇景在台灣就能輕易見識到！

你也想被大自然的獨特魅力給震撼嗎？那你絕不能錯過草山月世界的獨特美景！

地址：台南市左鎮區岡林里31號

No.9 雙春濱海遊憩區

轉眼間也來到了夏天的季節，已經去膩了大家打卡打到翻掉的漁光島嗎？在台南想玩水還能去哪呢？雙春濱海遊憩區是結合生態和遊憩的場所，園區不但有豐富的紅樹林生態，還有許多種類的魚類棲息。

進入園區後先映入眼簾的是一片白沙，中間夾帶著一片小小的海洋，是戲水享受清涼的好選擇，沙灘還有螃蟹和小貝殼，讓大人小孩都玩得不亦樂乎。

地址：台南市北門區雙春73-10號

去年台南市鹽水區舉辦的月津港燈節落幕後，台南市觀光旅遊局爭取把其中3座大型花燈，移到官田區葫蘆埤自然公園展出，讓公園夜景增添另一種風貌。（台南市觀旅局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年4月27日

No.10 葫蘆埤自然生態公園

葫蘆埤自然生態公園在早期是挖掘灌溉蓄水用，後來因微波蕩漾的湖面所映出的美麗倒影讓這裡有著一股寧靜氣氛感，環境優美的葫蘆埤還有座吊橋，走過吊橋後是一個生態公園，沿著步道繞一圈，能作為散步、散心的好去處。

去膩了那些人擠人的觀光景點嗎？不如就來這裡好好享受當地人的悠閒散步去處，和大自然有著更近一步的接觸吧！

地址：台南市官田區中山路二段207號

(中時電子報)