年改上路點燃33萬人怒火 林萬億自爆月退少4成

總統府國家年金改革委員會執行長、行政院政務委員林萬億。（圖／本報系資料照片）

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中時電子報
／綜合報導

軍公教年金改革今正式上路，從蔡英文總統上任就開始著手年金改革，退休公教、退伍軍人18%優純利率分別在2年半及分10年歸零，受影響的軍公教人員怒火難以平息，其中負責年改的行政院政務委員林萬億也表示「這是的改革他的退休金也受到影響，但個人事小，國家體制健全發展事大」。

根據中央社報導，也擁有教授年資的林萬億指出，這次年改，毫無疑問的是為年輕世代爭取到可以領到未來年金的機會，也幫未來的世代爭取到「不要因為年金沒改革而牽連到其他政府財政」；因為國家負有最終支付責任，若年金破產，勢必要挪用其他預算解決，如此必影響其他建設的推行。

林萬億說，今天新制上路，代表國家走向新階段，「當然，我們不敢說這樣就一勞永逸，但至少讓25年到30年、一個世代的年金制度不會有破產危機」，以後再循序漸進微調，包括討論基金投資報酬率等問題，而社會經過年金改革這關，可以回到理性的討論，心平氣和地往前走。

此外，他也表示自己的退休金也受到年改影響，10年大概會減少37%到38%，但是，就如同其他教授說的「從10萬，減為領6、7萬，應該夠了，知足就夠了」，這是眾人之事，這是一個經過討論、大多數人都支持的改革，現在應該往前走，國家才會進步，制度才可永續發展。

(中時電子報)

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