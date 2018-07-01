落實分級醫療 大醫院下放兩成門診患者 台南市完成整合

台南上千家醫院診所為分級醫療制度，簽約整合成全台最大醫療聯盟，衛福部健保署署長李伯璋到場見證簽約儀式。（衛福部健保署提供）

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健保署致力推動的分級醫療工作，過去幾乎是診所單向將患者轉診至醫院，醫院下放患者給診所的比例卻很低，健保署透過台南市醫師公會整合全市共1000餘家大小醫院診所，1日簽約成立「府城HAPPY行動醫療大聯盟」，完成雙向轉診整合，成為全台最大規模的醫療聯盟。

健保署推動｢分級醫療、雙向轉診」是為了翻轉過去病患集中大醫院看診的趨勢，健保才能永續經營，近年來的分級醫療有初步成效，但雙向轉診中，診所上轉醫院或醫院之間平轉病患的比例與成效良好，但在醫院下放門診數的情況卻較低。

過去各縣市有零星醫院對外宣布下放門診患者給轄區診所，尚未有大規模的聯盟，台南市由台南醫師公會發起，透過健保署合作，整合全台南1000餘家大小醫院診所，是全台唯一橫向、垂直整合最大規模的醫療聯盟。

健保署表示，未來將檢視醫院下放診所的門診量，須達2成，未達成果的醫院，將在健保費的核可中加以檢討。達成的醫院則有獎勵制度。

台南市各醫院、診所1日在成大醫學院第4講堂內召開簽約與聯盟成立大會，並由成大醫院、奇美醫院、健保署南區業務組及基層診所都針對分級醫療目前實務進行狀況演講與探討，分享分級醫療實施過程，醫院與診所可能遇上的難題。

(中時 )

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