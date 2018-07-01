才剛放暑假 14歲國中生無照騎機車遭小貨車撞飛

王姓阿嬤駕駛的小貨車撞上機車後，再撞民宅。(林雅惠翻攝)

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才剛放暑假就有學生無駕上路車禍！高雄市路竹區一甲路與金平路口，1日早上發生一輛小貨車撞上一台機車後，再撞民宅交通事故，警方獲報趕往處理，發現機車騎士竟是年僅14歲廖姓少年，後還載一名13歲王姓少女，兩人遭猛烈撞擊後彈飛，連同78歲小貨車女駕駛三人送醫急救治療，所幸沒有生命危險。

警方表示，這起車禍發生在1日上午10點左右，一輛王姓阿嬤駕駛的小貨車行經高市湖內分局一甲派出所附近路口時，不知何故與廖姓少年機車擦撞，小貨車向右急轉撞破民宅鐵門後衝進民宅，機車遭撞倒地，少女被彈飛到民宅內。

由於小貨車前擋玻璃碎裂如蜘蛛網，遭撞機車扭曲變形幾乎全毀，現場一片狼藉。遭撞的民宅陳姓主人表示，聽見碰一聲就出門查看，即發現有一輛小貨車撞進家門，現場有一名少女躺在地上，警消到場後將3人分送醫院治療。

警方表示，雙方均排除酒駕情形，王姓少女的傷勢較嚴重，右大腿有開放性骨折和身體多處擦傷、挫傷，廖姓少年則左手腕挫傷，王姓阿嬤則有頭部撕裂傷被送往路竹高新醫院治療，另廖男、王女被送往燕巢義大醫院救治，所幸三人意識清醒均沒有生命危險。

警方表示，事故原因由警方釐清中，由於廖姓少年無照駕駛，警方將依道路交通管理處罰條例開罰，另對其監護人實施交通安全講習，至於王姓阿嬤將以過失傷害罪嫌送辦。

(中時 )

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