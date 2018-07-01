羽球》戴資穎第2局打傻對手 大馬公開賽衛冕成功

2018年07月01日 14:31 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

馬來西亞公開賽1日進行決賽，女單方面，「世界球后」戴資穎對上世界第7、中國大陸好手何冰嬌，第一局兩人數次領先、平手，小戴在17：20、對手三個局末點的劣勢下，連拿5分以22：20先馳得點，第2局小戴整個氣勢上來，只讓何冰嬌1：0短暫領先，隨後小戴連拿12分掌握戰局，最終21：11獲勝，戴資穎衛冕成功。

雖然是在馬來西亞比賽，不過現場有許多戴資穎的球迷替她加油，小戴在大馬賽事前三輪都是半小時左右獲勝，只有昨天準決賽面對印度辛度打得比較辛苦，大戰將近1小時、三局才收下決賽門票，今天決賽雖然第一局有些麻煩，幾顆球出界失分，不過小戴很快調整過來，第1局拉尾盤逆轉、第2局讓何冰嬌毫無招架之力。

直到面對戴資穎之前，何冰嬌在馬來西亞賽事狀況也不錯，第二輪擊敗寶島選手李佳馨，8強賽和準決賽分別直落兩局解決兩名高種子日本山口茜、泰國依瑟儂，挺進決賽。

這是小戴和何冰嬌生涯第6次交手，除了第一次對決吞敗，接下來小戴拿下5連勝，也是個人本季24連勝。今年賽季目前為止，小戴只有在1月馬來西亞大師賽女單決賽吞下敗仗，其他賽事都是贏球。

馬來西亞公開賽今年採取新賽制，比賽時間從往年4月移到6月，戴資穎去年獲得的積分在今年4月扣除，因此這次這參賽的世界排名積分都是淨賺，隨著小戴自己力挫世界第3辛度、世界第2山口茜止步4強，小戴將能繼續鞏固世界球后寶座。

(中時電子報)