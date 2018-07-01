柯文哲出書造成威脅？姚文智：大家各憑本事

2018年07月01日 14:34 中時 郭建伸 、 鄧博仁

台北市長柯文哲昨舉辦新書簽名會，媒體上午問民進黨台北市長參選人姚文智，是否認為柯出新書對選情造成威脅？姚說，「大家各憑本事」，但也暗指，現任市長擁有豐沛市政資源，運用市政資源是否與選舉有關大家應留意。至於打柯是否反而造成柯粉集結？姚說，選舉有很多考慮，市民需要看到的是市政願景與對過去市政的檢驗。

姚文智上午出席指南宮宮孚佑帝君成道1138周年紀念大典，由於有諸多政治人物參加，他開玩笑說，今天飄散著濃濃的政治味，但期盼三位市長候選人未來共同在呂仙祖見證下，好好替台北打拚，為國家風調雨順與人民幸福謀福祉。

媒體詢問姚對於文大宿舍案看法，他說，這件事「當然就是依法辦理」，但也給予大家啟示，應去檢視這件事情的背後，過去相關法規是否有落實，以及市府有無擔起監督、分區房舍管理的責任。

他指出，許多人都從選舉面看待這件事，但政策落實與否、年輕人的居住正義是否能實踐，這才是市長參選人要去了解的。

此外，媒體也問及打柯是否會造成柯粉集結？姚文智指出，選舉有很多考慮，市民需要看到的是市政願景與對過去市政的檢驗。

他認為，過去國民黨在台北市長期執政，國民黨的候選人當然與國民黨有很高連結；至於柯則是現任市長，市長在市政上的好壞大家可以共同檢驗。

(中時 )