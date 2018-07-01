阿里山林鐵處揭牌 106歲高齡鐵路新氣象

2018年07月01日 14:35 中時 廖德修

前森鐵處長林治平（左）與林鐵處長黃妙修（右）交接火車模型。（圖／林務局提供）

為提升阿里山森林鐵路營運安全與服務品質，永續保存珍貴林業文化資產及推展生態觀光，行政院核定林務局「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」於今天（1日）正式成立，轄管範圍包含：阿里山林業鐵路及沿線各車站、車庫與修理工廠等鐵路設施，並納入嘉義市的林業文化園區、檜意森活村等舊址活化場域，全面發展林業文化觀光新氣象。

移交與揭牌儀式上，林務局長林華慶指出，專責機構成立有兩大意義，一是阿里山鐵路終於有了獨立的專責機構來營運，二是以「文化資產」為定位，推動林業鐵路動態保存和昔日嘉義製材廠區與宿舍群的活化再利用。

林華慶說，阿里山鐵路已邁入106歲高齡，是世上碩果僅存的少數幾條高山鐵路之一。過去曾由嘉義林管處鐵路課營運，後曾短暫轉為民營，回歸鐵路課不久又再交由台鐵任務編組的森鐵處營運。在今日成立專責機構前，一直缺乏具有相當層級的機構負責營運。直到去年，行政院認為阿里山鐵路具有珍貴文資價值，應回歸林務局成立專責機構，更在各相關部會協助下，發揮極高效率，在一年多一點的時間內就成立了林鐵處，寫下了重要里程碑。

阿里山林業鐵路通行至今已逾百年，昔日帶動嘉義地區林業產業、山村生活及森林生態，發展出全世界特有的台灣林業鐵路文化。許多人不知道，這條鐵路不僅過去是日本人為開採森林資源而興建，至今它也仍肩負著載運沿線林班地疏伐木的功能，因而正名為「阿里山林業鐵路」。

完整的阿里山林業文化資產，除了昔日的阿里山林場和載運原木下山的阿里山林鐵，還有位於市區、將原木進行鋸剖加工的製材場以及從業人員的宿舍、聚落。「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」的成立，凸顯政府重視文化資產保存及推動生態文化觀光的新思維。

林務局表示，「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」成立的四大目標，首重維護阿里山林業鐵路，確保營運安全並提升服務品質。其次，以鐵道沿線場站為節點，結合在地資源、原住民族產業，活化沿線山村經濟。第三，結合林業及鐵道資源，打造林業文化及鐵道動態展示博物館；最後，則是推展林業文化及鐵道遊程，串聯阿里山新氣象與懷舊風情，創造嘉義地區永續經濟發展。

除了持續提升阿里山林業鐵路的安全管理及營運績效，阿里山林業鐵路及文化資產管理處也將強化行銷計畫、創意構想等創新作為，以深度人文旅遊及自然環境保育為特色。未來，林鐵處更將持續進行與國際觀光登山鐵路合作交流，在技術、行銷等方面向姐妹鐵路取經。

林華慶指出，新成立的林鐵處除了鐵路外，整合阿里山森林遊樂區、林鐵沿線各站社區與市區的林業文化資產，將可建構完整的阿里山林業文化觀光與生態旅遊軸帶，對大嘉義地區發展生態旅遊與文化觀光將有很大的助益。林務局與林鐵處所有的員工，也將會加倍努力，提升營運績效，讓阿里山林業鐵路華麗轉身，成為世界知名的文化資產與觀光景點。

(中時 )