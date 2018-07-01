新加坡國大亞洲第一 校長陳永財：關鍵在大學自主

2018年07月01日 14:48 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

相對於台灣高教陷入困境，新加坡幾所大學世界排名屢創佳績，特別是新加坡國立大學，更連續數年拿下全亞洲最佳大學。新加坡國立大學為何能勝出？該校校長陳永財表示，主要關鍵在「大學自主」，學校有權決定職員薪資、聘用人才。對此，台大自主聯盟指出，教育部和行政院官員真該睜開眼睛，看看外面的世界！

高教評鑑雙月刊報導，對於全球高教競爭下，新加坡國立大學能脫穎而出，該校校長陳永財認為，主要關鍵是「大學自主」。他說，新加坡各大學主要教育資金來源雖來自政府，但2006年，新加坡公立大學成為自主大學，這賦予大學自主權，讓校方「有權力決定職員的薪資、聘用的人才等。」

陳永財表示，新加坡較無優渥的資源，但政府相當注重國家的教育，尤其是高等教育，他說，「唯有自主、有彈性、精進發展的高等教育才能提高競爭力。」

新加坡國大能邁向卓越，第二個關鍵是對人才的重視。陳永財指出，優秀的領導人才會吸引好的工作人員，進而創造好的工作環境。另一方面，一間好的大學若能招募好的人才，大學校長、院長等都必須思考，如何招募培育並且留住好的人才，創造有利於他們發展的環境。

陳永財對高教的見解，引起台灣自主聯盟的關注。該聯盟在臉書貼文，提醒教育部和行政院官員睜開眼睛，看看外面的世界！對此網友附和說，「台灣別做夢了，台灣的政客們學學別人的國家的政客吧！」

(中時電子報)