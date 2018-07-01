習近平收到退俸重新計算通知函？國防部：蓄意捏造

2018年07月01日 14:49 中時 楊佳穎

國防部已完成「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」計20萬5,837份，並經核校及印製作業後完成交寄；不過，網路上卻流傳照片，指通知函中居然有收件者名為「習近平」。對此，國防部中午透過新聞稿澄清，經查證並無此筆資料，為蓄意捏造之內容，籲請社會大眾勿以訛傳訛。

國防部1日指出，已寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」，相關內容及金額均依法重新計算，並於今日撥款入戶。對於部分人員赴金融機構確認入帳金額產生疑義，國防部也解釋，經查台灣銀行優惠存款利息依通知函發放，7月份優惠存款利息將於8月1日撥入優存帳戶，今日入帳則為優惠存款原起息日至6月30日止之利息金額。

國防部進一步說，針對每月退除給與總額低於最低保障金額以下者有關月補償金差額，國防部已於重新計算通知函內列計金額，續由主責單位輔導會退除給付處辦理發放作業。

國防部強調，退役袍澤接獲通知函如有疑義，可洽各主責單位諮詢，或於收受函件之次日起30日內，繕具訴願書經由國防部或各軍司令部，向行政院或國防部提起訴願。

國防部也說，已協同輔導會建立多元管道電話諮詢，並於網站提供有關軍人退撫制度Ｑ&Ａ、懶人包及訴願救濟注意事項等相關訊息，以服務退役袍澤。

(中時 )