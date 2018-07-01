風電國產化多9100億元 台大醫：喝奶何必開牧場養牛

2018年07月01日 15:02 中時電子報 簡怡欣

蔡政府力推2025非核家園政策，經濟部最近開出離岸風電第二階段競標結果，每度最低2.2元跌破外界眼鏡，簽約20年就要多花9,100億元，恐將由全民買單。對此，台大醫師王明鉅直批，這種作法完全不具有國際競爭力，「我們要喝牛奶，但我們不必養乳牛。因為我們既養不起，也不會比別人養得更好。」

經濟部離岸風電競標制得標價格日前出爐，但令人訝異的是，得標廠商的風電價格遠低於政府訂定的5.8元躉購價格，每度電最低僅2.22元，引發藍委到北檢提告，批評離岸風電招標遴選過程黑箱。

對此，台大醫師王明鉅這幾日在臉書接連發文指出，儘管台灣有世界最好的離岸風場，可以好好利用離岸風力發電，但是並不一定要發展離岸風力發電產業。

他表示，英國、德國、丹麥發展離岸風電的經驗和台灣完全不同，因為早期沒有人會、風險很大，所以政府必須給足誘因來吸引廠商投資。如今，他國技術成熟，台灣現在才要從零開始發展離岸風力發電，有可能急起直追？可以發展得比國外廠商更有競爭力嗎？

王明鉅以牧場養牛為例說，人的確要天天喝牛奶，但根本不必為了要喝牛奶而開牧場養乳牛，「因為我們既養不起，也不會比別人養得更好。」呼籲政府把資源投入到已經更具優勢的其他產業，別再想要開牧場養乳牛了。

此外，他質疑，政府要全國民眾未來20年多付9100億國產化風電，為何不是扶植國內的醫療產業產商呢？或是扶植人工智慧廠商呢？精緻農業與漁業廠商呢？太空衛星產業相關廠商呢？長照服務廠商呢？讓他狠酸，「不過不必再過多久，就有機會讓經濟部的長官們知道，他們的決策到底是不是錯誤的。」

(中時電子報)