空姐偷吃事件為何爆紅？ 他分析主因是這個

2018年07月01日 14:55 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

網紅空姐近日成為網路熱搜關鍵字，主要是張姓空姐外遇偷吃被唐姓丈夫抓包，唐男憤而在網路上爆料，雙方開始隔空交火，本應是夫妻私下處理解決的事情，竟大喇喇放到網路上讓大家議論，就有網友在PTT上分析，為什麼一件外遇案竟變成「全民公審」，其主因應該是，雙方說法吐槽點太多，還有大家都想「上車」取得女方偷吃影像所導致。

唐姓男子在臉書社團爆料公社上指控，自己的空姐妻子與一名攝影師外遇，竟然還到家中來恩愛，讓他氣得只好揚言公布影像，並提出告訴，唐男也表示自己會發現是因為孩子告訴他，媽媽跟一名H先生很好，令他起疑，接著進行蒐證與調查，沒想到果真讓他抓到妻子偷吃證據，讓他氣到入院7天，這期間妻子不聞不問也令他心灰意冷，憤而上網報料。

許多網友在看到此報料後多半不是關心唐男，多半是為求「上車」，一名PTT上的網友也分析，這原本就只是單純的外遇事件，為何可以在PTT上燒一天，目前想到的大概就是吐槽元素太多，或是各種上車文引起風潮，才會讓一件外遇案變成全民公審。

不過就有網友也指出「腥羶色的議題一直都很熱門」、「有車開什麼都麻很紅」、「色腥羶民眾最愛，你看大家最喜歡轉的新聞就知道」。

(中時電子報)