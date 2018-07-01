美F-16助攻 F-22、F-35可擊殺陸殲-20俄蘇-57

一架美國空軍F-16戰機在日本上空飛行的資料照。（美國空軍）

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中時電子報

美國空軍F-15C鷹式（F-15C Eagle）戰機不久可能退役，任務由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-16「戰隼」（F-16 Fighting Falcon）戰機接棒。

《國家利益》（The National Interest）網指出，隨著中國的殲-20，還有俄羅斯的蘇-57等新型5代隱形戰機加入戰局，F-16或許能發揮偵測，追蹤與因應敵方威脅的空對空戰機強項，讓F-22與F-35戰機如虎添翼。

而F-16之所以能成為F-22與F-35有力的幫手，是由於它充滿彈性，並能外掛傳感莢艙（sensor pod）。關鍵在於，洛馬的「軍團莢艙」（Legion Pod）配備IRST21紅外線感測系統，除了具備強大的搜尋與追蹤能力外，也擁有先進的資料傳輸能力。而這讓戰機在雷達難以發揮作用的環境下，能長距離偵測並追蹤敵機。

美國空軍已決定在F-15C上安裝「軍團莢艙」，但洛馬指出，F-16也已進行廣泛的飛行測試。一旦這莢艙上身，將成為F-16追蹤敵方隱形戰機的利器。

F-16雖擅長空戰，但不會想要和蘇—57這類先進戰機短兵相接。與其硬碰硬，還不如把相關資訊傳輸給戰力更強的F-22戰機。由於F-22與F-35都是隱形戰機，若要徹底發揮隱形的優勢，就無法外掛「軍團莢艙」。

(中時電子報)

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