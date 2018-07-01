因應反恐維安需求 憲兵配備新式步槍瞄準鏡

2018年07月01日 15:25 中時 楊佳穎

因應反恐維安需要，國防部指出，憲兵部隊已配發新式步槍光學瞄準鏡，可讓射手睜開雙眼瞄準，大幅縮短瞄準、射擊時間，強化應急制變效能，有效執行反恐作戰、維護中樞安全。

憲兵訓練中心射擊師資王澤雄士官長接受《軍聞社》採訪指出，「Aimpoint Micro T-1內紅點反射式瞄準鏡」採無視差設計，紅點隨視線方向在鏡內移動，但始終保持在中央瞄準點，且沒有接眼距離的限制，讓射手可睜開雙眼瞄準，大幅提高對周遭狀況的掌握與警覺、加快捕獲目標速度。

談到內紅點瞄準鏡的射擊訓練及使用成效，王澤雄則說，對照近期北區憲兵部隊基地鑑測成績，人員交互掩護運動至定點實施的「伍戰鬥射擊」及夜間射擊等2項測驗，使用該裝備的單位，成績明顯高於未使用單位，可見裝備對於部隊訓練及任務執行具顯著效益。

王澤雄也說，根據美軍近年來多場戰鬥的事後回顧報告，多數交戰發生在距離0至300公尺的低光度環境，而內紅點瞄準鏡的特性，正可應付黑暗或光線不足環境、緊急狀況下遭遇移動目標、近距離突然出現多目標等狀況。

他進一步說，尤其憲兵執勤環境多為空間狹小、人口稠密的都會區，屬城鎮作戰型態，配發這項裝備，正可使部隊強化快速、精準的打擊能力，確保達成任務。

(中時 )